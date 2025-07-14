Захарян заболел и пропустил тренировку «Сосьедада»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заболел и не принял участие в сегодняшней тренировке команды. Сообщается, что вирус ослабил игрока, но госпитализация футболисту не потребуется. Россиянин уже начал индивидуальное восстановление, тренируясь самостоятельно.
У игрока в прошлый вторник также возникли проблемы с перегрузкой голеностопа.
- На минувшей неделе сообщалось, что хавбек досрочно завершил тренировку из-за боли в камбаловидной мышце.
- 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.
- Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
Источник: Marca