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Захарян заболел и пропустил тренировку «Сосьедада»

Сегодня, 13:32
6

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заболел и не принял участие в сегодняшней тренировке команды. Сообщается, что вирус ослабил игрока, но госпитализация футболисту не потребуется. Россиянин уже начал индивидуальное восстановление, тренируясь самостоятельно.

У игрока в прошлый вторник также возникли проблемы с перегрузкой голеностопа.

  • На минувшей неделе сообщалось, что хавбек досрочно завершил тренировку из-за боли в камбаловидной мышце.
  • 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.
  • Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
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Комментарии (6)
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Ros0maxa
1752489385
Климат не тот. В Маскву надо обратно ехать.Только в св.нарню, там инвалидов любят. Или в Сочи, к землякам носатым.
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СильныйМозг
1752490269
Никто и не заметит его отсутствия! :)))
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Mirak92
1752490921
Мда) распиарили журналюги, а носатый в себя поверил, на деле оказался никаким
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Интерес
1752491898
Причина постоянных заболеваний-преждевременный отъезд в чужую среду, в погоне за агентской прибылью.По рекомендациям "мостовых". Это происходит настолько часто, что уже и пожелания скорейшего выздоровления выглядят издёвкой.
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Ilichkadr70
1752499116
Да уж...Реал Сосьедад с этим хлюпиком реально попал.
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subbotaspartak
1752506819
Это новость?
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