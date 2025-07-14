«Реал» отказался платить Винисиусу больше, чем Мбаппе

Вингер «Реала» Винисиус еще не договорился о новом контракте с «Реалом». Стороны пока не согласовали финансовую часть соглашения.

Сейчас позиция «Реала» такова, что бразилец не будет зарабатывать больше форварда Килиана Мбаппе.