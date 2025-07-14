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«Реал» отказался платить Винисиусу больше, чем Мбаппе

Сегодня, 13:04
1

Вингер «Реала» Винисиус еще не договорился о новом контракте с «Реалом». Стороны пока не согласовали финансовую часть соглашения.

Сейчас позиция «Реала» такова, что бразилец не будет зарабатывать больше форварда Килиана Мбаппе.

  • Нынешний контракт 25-летнего Винисиуса с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Сообщалось, что бразилец запрашивает зарплату в размере около 30 миллионов евро в год, включая бонус за продление договора.
  • В минувшем сезоне вингер провел за команду 58 матчей, забил 22 гола, сделал 19 ассистов.

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Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X
Испания. Примера Реал Мбаппе Килиан Винисиус
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1752489589
Больше чем уверен, что это агент цену гнёт, а не игрок. Футболисты, как правило тупорезы.
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