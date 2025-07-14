«Реал» отказался платить Винисиусу больше, чем Мбаппе

Вингер «Реала» Винисиус еще не договорился о новом контракте с «Реалом». Стороны пока не согласовали финансовую часть соглашения.
Сейчас позиция «Реала» такова, что бразилец не будет зарабатывать больше форварда Килиана Мбаппе.
- Нынешний контракт 25-летнего Винисиуса с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Сообщалось, что бразилец запрашивает зарплату в размере около 30 миллионов евро в год, включая бонус за продление договора.
- В минувшем сезоне вингер провел за команду 58 матчей, забил 22 гола, сделал 19 ассистов.
Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X