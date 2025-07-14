Журналист – о Мбаппе: «В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы и передали ее «Реалу»

Журналист As Ариц Габилондо высказался об изменениях в игре «ПСЖ» после перехода нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» в прошлое межсезонье.

«Произошла трансформация команды в обороне с уходом Мбаппе и изменения позиции Дембеле, который взял на себя роль ложной девятки. Более того, сообщалось – в «ПСЖ» считают, что они избавились от проблемы Мбаппе и передали еe в «Реал».

Время показывает, что у «Реала» есть та же проблема, что и у «ПСЖ», а у «ПСЖ» еe больше нет. Команда работает как единое целое, потому что тренерский штаб сумел воплотить всe, что хотел сделать Луис Энрике».