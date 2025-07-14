Журналист – о Мбаппе: «В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы и передали ее «Реалу»

Журналист As Ариц Габилондо высказался об изменениях в игре «ПСЖ» после перехода нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» в прошлое межсезонье.
«Произошла трансформация команды в обороне с уходом Мбаппе и изменения позиции Дембеле, который взял на себя роль ложной девятки. Более того, сообщалось – в «ПСЖ» считают, что они избавились от проблемы Мбаппе и передали еe в «Реал».
Время показывает, что у «Реала» есть та же проблема, что и у «ПСЖ», а у «ПСЖ» еe больше нет. Команда работает как единое целое, потому что тренерский штаб сумел воплотить всe, что хотел сделать Луис Энрике».
- В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел до финала клубного ЧМ, где проиграл «Челси».
- «Реал» в сезоне-2024/25 выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, дошел до финала Кубка и Суперкубка Испании, стал 2-м в Примере.
- 26-летний Мбаппе в первом сезоне за «Реал» провел 59 матчей, забил 44 гола, сделал 5 ассистов.
Источник: Cadena SER