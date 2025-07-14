Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист – о Мбаппе: «В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы и передали ее «Реалу»

Журналист – о Мбаппе: «В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы и передали ее «Реалу»

Сегодня, 12:36
2

Журналист As Ариц Габилондо высказался об изменениях в игре «ПСЖ» после перехода нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» в прошлое межсезонье.

«Произошла трансформация команды в обороне с уходом Мбаппе и изменения позиции Дембеле, который взял на себя роль ложной девятки. Более того, сообщалось – в «ПСЖ» считают, что они избавились от проблемы Мбаппе и передали еe в «Реал».

Время показывает, что у «Реала» есть та же проблема, что и у «ПСЖ», а у «ПСЖ» еe больше нет. Команда работает как единое целое, потому что тренерский штаб сумел воплотить всe, что хотел сделать Луис Энрике».

  • В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел до финала клубного ЧМ, где проиграл «Челси».
  • «Реал» в сезоне-2024/25 выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, дошел до финала Кубка и Суперкубка Испании, стал 2-м в Примере.
  • 26-летний Мбаппе в первом сезоне за «Реал» провел 59 матчей, забил 44 гола, сделал 5 ассистов.

Еще по теме:
«Реал» приобрел защитника «Бенфики»
Модрич стал игроком «Милана»
«Реал» отказался платить Винисиусу больше, чем Мбаппе 1
Источник: Cadena SER
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1752492633
Так и есть! Оочень токсичный персонаж этот «француз»..
Ответить
FCSpartakM
1752495190
Мбаппе практически в каждом матче за Реал забивает, если считать статистически. Проблема явно не во французе, а в тренере. Реал не первый сезон выглядит дохло, тащил тупо на уровне игроков,
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» приобрел защитника «Бенфики»
21:02
Реакция Петржелы на трансфер Жерсона в «Зенит»
20:55
ФотоМодрич стал игроком «Милана»
20:30
Агент рассказал об интересе иностранных клубов к Кордобе
20:25
1
Гендиректор «Спартака» назвал идеальный вариант лимита на легионеров
19:40
3
Агент игрока Чемпионшипа подтвердил интерес со стороны ЦСКА
19:19
3
Фото«Зенит» анонсировал шоу, «посвященное старту юбилейного сезона»
18:56
16
Станкович назвал условия для успеха «Спартака» в новом сезоне
18:46
3
Список судей нового сезона РПЛ
18:35
8
Игрок «Зенита» объяснил слова о желании остаться в прежнем клубе
18:25
2
Все новости
Все новости
В правительстве Испании расследуют участие карликов на вечеринке Ямаля
20:48
ФотоМодель рассказала о требованиях к девушкам на вечеринке Ямаля
19:55
1
Фото«Барселона» объявила о новом трансфере
13:50
Захарян заболел и пропустил тренировку «Сосьедада»
13:32
6
«Реал» отказался платить Винисиусу больше, чем Мбаппе
13:04
1
Журналист – о Мбаппе: «В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы и передали ее «Реалу»
12:36
2
Ямаль назвал свои цели в футболе по случаю 18-летия
Вчера, 15:04
1
Эндрик отказывается уходить из «Реала» в аренду
Вчера, 13:23
1
В Барселоне открыли мурал в честь 18-летия Ямаля
12 июля
5
«Реал» купил марокканского нападающего
12 июля
3
Бэйл объяснил критику в адрес Мбаппе
12 июля
Месси признал конфликт с Левандовским из-за «Золотого мяча»
12 июля
1
Хаби Алонсо не рассчитывает на четырех игроков «Реала»
12 июля
1
«Барселона» договорилась с Месси о прощальном матче
12 июля
1
«Реал» хочет забрать полузащитника «Ливерпуля» за сумму ниже его рыночной стоимости
12 июля
ФотоЛевандовски кардинально изменил имидж
11 июля
Таролог предрек Захаряну возвращение в РПЛ: «Кто-то строит козни против нашей звездочки»
11 июля
4
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
11 июля
Легенду «Атлетика» поймали на допинге
10 июля
1
Анчелотти приговорили к тюремному сроку в Испании
9 июля
2
Селюк описал Захаряна двумя словами
9 июля
4
«Реал» и «Бенфика» готовят обмен игроками
9 июля
В «Сосьедаде» прояснили ситуацию с травмой Захаряна
9 июля
4
Во Франции раскрыли причину отравления Мбаппе
9 июля
3
Реакция Губерниева на скандал с Луниным из-за русского слова
9 июля
4
ФотоЯмаль купил цепь за 400 тысяч долларов
9 июля
7
Экс-игрок «Барселоны» назвал футболиста, который может стать лучше Месси
9 июля
3
Агент Захаряна прокомментировал новость о травме
8 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 