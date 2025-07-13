Гендиректор «Спартака» объяснил, почему в команду не перешли Осипенко, Комличенко и Сергеев

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, почему клуб не смог подписать трех российских игроков.
– Почему в «Спартак» не перешли Максим Осипенко, Николай Комличенко и Иван Сергеев?
– Сложно сказать, в чем недоработали. Это и финансовые вопросы, и предпочтения самого игрока. У нас нет задачи делать сумасшедшие предложения и заваливать деньгами. Было принято решение не атаковать.
Комличенко? Версия спортивного блока отличается от того, что говорил Комличенко в СМИ.
- Защитник Максим Осипенко перешел из «Ростова» в «Динамо», нападающий Николай Комличенко перебрался из «Ростова» в «Локомотив», а форвард Иван Сергеев был продан «Крыльями Советов» в «Динамо».
- «Спартак» в межсезонье подписал нападающего Антона Заболотного, ранее игравшего в «Химках».
Источник: «Матч ТВ»