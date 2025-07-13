Сергеев прокомментировал интерес от «Спартака»

Новобранец «Динамо» нападающий Иван Сергеев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» пытался затянуть переход форварда из «Крыльев Советов».

– Правда, что твой трансфер в «Динамо» затягивали?

– Без понятия. Просто сидел, ждал.

– Ты мог оказаться в «Спартаке»? Был интерес от них?

– Не знаю.

– Станкович не звонил?

– Мне – никто не звонил [улыбается].