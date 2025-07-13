Сергеев прокомментировал интерес от «Спартака»

Новобранец «Динамо» нападающий Иван Сергеев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» пытался затянуть переход форварда из «Крыльев Советов».
– Правда, что твой трансфер в «Динамо» затягивали?
– Без понятия. Просто сидел, ждал.
– Ты мог оказаться в «Спартаке»? Был интерес от них?
– Не знаю.
– Станкович не звонил?
– Мне – никто не звонил [улыбается].
- 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера форварда в «Динамо» составила 3,8 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»