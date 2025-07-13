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У Пономарева пропал кот Федя

Вчера, 13:29
13

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев попросил о помощи в поисках своего кота Феди.

«Ищем его, все вроде объездил. Пожалуйста, сообщите, если его увидите. Без Феди мне будет очень‑очень тяжело, мне очень плохо. Я могу этого не пережить», – сказал Пономарев.

Фото: личный архив Владимира Пономарева

  • Вечером 12 июля кот вышел погулять из частного дома в селе Троицкое городского округа Мытищи и не вернулся домой.
  • Феде 5 лет. Особые приметы – крупный, рыжий с белыми пятнышками на грудке.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
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Комментарии (13)
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...уефан
1752403116
...сочувствую деду, плохо ему без кота...
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fakeid
1752405735
смолова пусть приютит. тоже федя, и ему сейчас нелегко. к лотку, вроде, приучен.
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Блямба
1752407009
В холодильнике надо глянуть..
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boris63
1752407563
Федя по бабам пошёл, надоело дома с дедом сидеть.
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Mirak92
1752410768
Сначала кукушка улетела, теперь кот сбежал.
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алдан2014
1752415013
Пономарёв...лучше бы молчал,на пару с Ловчевым,Кавазашвили.
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FFR
1752420493
Вернётся, если любит хозяина.
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Тинез Розоп
1752421434
В честь Чалова назвал?…
Ответить
IVANRUS777
1752436966
Жрать захочет вернётся. Ну а так конечно смешно...кот в частном доме только съ.е.бнул даже суток не прошло, а дед уже на панике))) Коты бывает по 5-7 дней где то ходят по своим делам и возвращаются. А тут несколько часов кота нет и всё мир рухнул и дед не выживет)))
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