У Пономарева пропал кот Федя

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев попросил о помощи в поисках своего кота Феди.

«Ищем его, все вроде объездил. Пожалуйста, сообщите, если его увидите. Без Феди мне будет очень‑очень тяжело, мне очень плохо. Я могу этого не пережить», – сказал Пономарев.

Фото: личный архив Владимира Пономарева