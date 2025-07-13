У Пономарева пропал кот Федя

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев попросил о помощи в поисках своего кота Феди.
«Ищем его, все вроде объездил. Пожалуйста, сообщите, если его увидите. Без Феди мне будет очень‑очень тяжело, мне очень плохо. Я могу этого не пережить», – сказал Пономарев.
Фото: личный архив Владимира Пономарева
- Вечером 12 июля кот вышел погулять из частного дома в селе Троицкое городского округа Мытищи и не вернулся домой.
- Феде 5 лет. Особые приметы – крупный, рыжий с белыми пятнышками на грудке.
Источник: «Матч ТВ»