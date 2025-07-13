Эндрик отказывается уходить из «Реала» в аренду

Нападающий «Реала» Эндрик отвергает возможность ухода в аренду в другой клуб. «Сливочные» заинтересованы, чтобы бразилец поиграл в другой команде, особенно после того, как в состав влился Гонсало.
Однако окружение Эндрика, исключает любой вариант с арендой ради игрового времени. «Он в самом большом и важном клубе мира», – сказал источник, близкий к футболисту.
- 18-летний Эндрик в прошлом сезоне провел за «Реал» 37 матчей, забил 7 голов, сделал 1 передачу.
- Его контракт с мадридцами рассчитан до 30 июня 2030 года.
Источник: As