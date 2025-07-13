Селюк сравнил ожидание чемпионства «Динамо» со скитаниями Моисея и израильтян по пустыне

Агент Дмитрий Селюк считает, что «Динамо» ещe не скоро станет чемпионом России.

«У меня много знакомых являются болельщиками «Динамо». Один из них такую фразу сказал, что команда уже почти 50 лет не становилась чемпионом. Знаете, Моисей водил народ Израиля из Египта 40 лет, и они всe же вышли к Иерусалиму. А здесь уже 40 лет прошло, а, скажем, Моисей «Динамо» всe водит и водит.

Я хочу сказать, что подписание 30-летнего Сергеева, 31-летнего Осипенко... Получается так, что Карпин зашeл, и сразу зашла часть футболистов, которым за 30. Я думаю, что «Динамо» будет долго блуждать по пустыням и ждать чемпионства. Потому что клуб даeт этим игрокам довольно долгие контракты до 2028 года. Они ведь никуда не уйдут и с хорошими контрактами будут сидеть.

А ради чего подписываются 30-летние футболисты на длительные сроки? Скажем так, что тут есть Гладышев, который молодой и забивает. Подходит Тюкавин, тоже молодой. Если что, можно взять ещe игрока из академии, но не 30-летних», – сказал Селюк.