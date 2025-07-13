Игрок из Санкт-Петербурга стал двукратным чемпионом Монголии

Российский вингер клуба «СП Фалконс» Даниил Мусаткин во второй раз стал чемпионом Монголии.

В гостевом матче 25-го тура его команда разгромила «Хоромхон» со счетом 12:1. Это позволило «СП Фалконс» за 2 тура до финиша турнира обеспечить себе чемпионский титул. Команда набрала 61 очко после 25 матчей, и она стала недосягаема для ближайшего преследователя «Хангарьда», на счету которого 54 балла.

24-летний Мусаткин выступает за «СП Фалконс» с 2023 года. В прошлом сезоне клуб тоже выиграл чемпионский титул, а также победил в Кубке и Суперкубке Монголии.

Победа в чемпионате позволит «СП Фалконс» сыграть в Лиге вызова АФК.