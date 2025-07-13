Игрок из Санкт-Петербурга стал двукратным чемпионом Монголии

Российский вингер клуба «СП Фалконс» Даниил Мусаткин во второй раз стал чемпионом Монголии.
В гостевом матче 25-го тура его команда разгромила «Хоромхон» со счетом 12:1. Это позволило «СП Фалконс» за 2 тура до финиша турнира обеспечить себе чемпионский титул. Команда набрала 61 очко после 25 матчей, и она стала недосягаема для ближайшего преследователя «Хангарьда», на счету которого 54 балла.
24-летний Мусаткин выступает за «СП Фалконс» с 2023 года. В прошлом сезоне клуб тоже выиграл чемпионский титул, а также победил в Кубке и Суперкубке Монголии.
Победа в чемпионате позволит «СП Фалконс» сыграть в Лиге вызова АФК.
- Мусаткин является воспитанником петербургского футбола, играл за любительские «Ядро» и «Неву», молодежные команды «Звезды», ДЮСШ «Коломяги» и «Динамо СПб».
- В «Ханьгарде», который сейчас занимает 2-е место в монгольской Премьер-лиге, с января этого года тоже играет россиянин, 25-летний защитник Кирилл Петрушин. Он ранее выступал за российские любительские команды, последней из которых был красногорский «Зоркий». Также играл во Второй лиге за «Квант».
Источник: «Бомбардир»