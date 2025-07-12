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Карпин прокомментировал 5:1 «Динамо» против «Локомотива»

Вчера, 23:08
4

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался после товарищеского матча с «Локомотивом» (5:1).

– Какие ощущения оставил каждый из трeх таймов?

– В двух первых таймах понравилось всe, за исключением реализации моментов и последнего паса. Было всe, кроме голов. Не понравились невынужденные потери в центре поля, мы и гол пропустили после нашего аута. В третьем тайме уровень сопротивления был уже другой, так что в атаке получалось больше, но в обороне многие вещи не понравились.

– В третьем тайме по дублю сделали воспитанники клуба Виктор Окишор и Ульви Бабаев. Как оцените их игру? Что им говорили перед выходом?

– Перед выходом говорил, что нужно делать то, что мы тренировали и отрабатывали, не обращая внимания на счeт. То, что делали в первом и втором таймах.

– Вы работаете в «Динамо» уже три недели. Кто из игроков вас приятно удивил или, наоборот, разочаровал?

– Не буду никого выделять. Многие игроки подтвердили свой уровень.

– После сегодняшнего матча насколько уже определились со стартовым составом на матч первого тура против «Балтики»?

– На 80 процентов.

  • Карпин принял команду в июне.
  • Москвичи не брали трофеев с 1995 года.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Карпин Валерий
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Комментарии (4)
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Бомж Зины
1752351174
Эстонский барбин в третьем тайме обыграл немотивированный детский садик основным составом....и радуется...эстонец выпей водки и усни
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Бомж Зины
1752351321
Ду-ды-дурь-намо возьмет первый трофей....просто возьмёт
Ответить
Бомж Зины
1752351414
Барбин с этим клубком под названием дииинааамооо возьмут трофей...ну только на уроках оригами
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alll-333
1752373319
Бом* Зины- о тебя плющит не по детски...
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