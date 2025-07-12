Карпин прокомментировал 5:1 «Динамо» против «Локомотива»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался после товарищеского матча с «Локомотивом» (5:1).

– Какие ощущения оставил каждый из трeх таймов?

– В двух первых таймах понравилось всe, за исключением реализации моментов и последнего паса. Было всe, кроме голов. Не понравились невынужденные потери в центре поля, мы и гол пропустили после нашего аута. В третьем тайме уровень сопротивления был уже другой, так что в атаке получалось больше, но в обороне многие вещи не понравились.

– В третьем тайме по дублю сделали воспитанники клуба Виктор Окишор и Ульви Бабаев. Как оцените их игру? Что им говорили перед выходом?

– Перед выходом говорил, что нужно делать то, что мы тренировали и отрабатывали, не обращая внимания на счeт. То, что делали в первом и втором таймах.

– Вы работаете в «Динамо» уже три недели. Кто из игроков вас приятно удивил или, наоборот, разочаровал?

– Не буду никого выделять. Многие игроки подтвердили свой уровень.

– После сегодняшнего матча насколько уже определились со стартовым составом на матч первого тура против «Балтики»?

– На 80 процентов.