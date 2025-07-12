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Мостовой: «У «Спартака» много денег»

Сегодня, 14:28
6

Александр Мостовой порассуждал о летней трансферной кампании «Спартака».

«Трансферы у «Спартака» еще могут быть. Было много примеров, когда брали футболистов потом. Трансферное окно будет открыто еще где-то полтора месяца. Наверняка «Спартак» ведет с кем-то переговоры.

Говорят, Барко уйдет. Если уйдет, надо брать кого-то на его место. У «Спартака» много денег, покупают по 7-8 новичков и продают по 5-6 человек из года в год. Барко – ключевой игрок, но мы не знаем ситуацию. Семья дороже всего, поэтому он может уйти.

Какие позиции надо усилить «Спартаку»? Это не моe дело. Это дело селекционного отдела, спортивного и генерального директора, которые меняются каждые полгода. Это их работа, они получают деньги.

Удивительно, что их меняют каждые полгода или год. Лучше адресовать этот вопрос им», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» пока подписал только нападающего Антона Заболотного.
  • Эсекьеля Барко пытается купить «Фламенго».
  • Столичная команда стартует в РПЛ 19 июля матчем с «Динамо Мх».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (6)
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Skull_Boy
1752320658
А толку нет, если нет развития и стратегии, то и нет нормальных трансферов, и как итог нет побед и трофеев, а остается из года в год НЫТЬЕ, что во всем виноват Газпром и только остается смех, как лучший бомбардир Бельгии или теперь Греции после переезда в Россию становятся редкостным хламом
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Ros0maxa
1752323163
Какая -то новая пословица вырисовывается.. Денег-как у Спартака фантиков.)
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TOMSON
1752326218
Я на понимаю у Барко контракт заканчивается или кто-то за него требуемые Спартаком деньги предложил? Кого волнует вообще его семья и планы?
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VPERDIV SPARTAK
1752327253
Стыдно за Спартак
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FROLL007
1752328167
Денег полно, а покупают всякий хлам в тридорога. Гыгыгы
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рылы
1752329570
позор!
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