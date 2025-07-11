Мозес из «Краснодара» описал Галицкого двумя прилагательными

Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан оценил значение владельца клуба Сергея Галицкого.

– За эти годы в «Краснодаре» у вас были откровенные разговоры с Галицким? Какой он человек?

– Сергей Николаевич – очень важный и хороший человек для игроков, для команды и для всего города. В каком-то смысле он для нас как отец, всегда желает нам самого лучшего, поддерживает, может дать хороший совет.

Я хотел бы пожелать Сергею Николаевичу доброго здоровья и долгой жизни. Он нужен всем нам, мы всегда рады сделать его счастливым, стараемся это делать.