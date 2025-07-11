Мозес из «Краснодара» обозначил свою особенность: «У меня есть дар»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид рассказал, что ощущает себя «секретным оружием» своей команды. Футболист заявил, что у него есть особый дар, позволяющий помогать клубу после выходов на замену.
«Да, думаю, у меня есть такой дар. Когда я играл в Словакии, у меня тоже было немало таких матчей, где я выходил в сложные моменты и приносил команде результат. Я думаю, что это не божественный дар, а просто часть моего менталитета. Выхожу всегда с правильным настроем, именно для того, чтобы выиграть, внести этот перелом. Я думаю об этом, настроен на это, поэтому иногда у меня получается», – сказал Мозес.
- «Краснодар» по итогам прошлого сезона впервые за 17-летнюю историю клуба стал чемпионом России. Это прервало серию «Зенита» из 6 побед в РПЛ подряд.
- Мозес выступает за «Краснодар» с января 2023 года.
- В 66 встречах за клуб он забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
Источник: Metaratings