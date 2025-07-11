Мозес из «Краснодара» обозначил свою особенность: «У меня есть дар»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид рассказал, что ощущает себя «секретным оружием» своей команды. Футболист заявил, что у него есть особый дар, позволяющий помогать клубу после выходов на замену.

«Да, думаю, у меня есть такой дар. Когда я играл в Словакии, у меня тоже было немало таких матчей, где я выходил в сложные моменты и приносил команде результат. Я думаю, что это не божественный дар, а просто часть моего менталитета. Выхожу всегда с правильным настроем, именно для того, чтобы выиграть, внести этот перелом. Я думаю об этом, настроен на это, поэтому иногда у меня получается», – сказал Мозес.