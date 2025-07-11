Новичок ЦСКА Алвес рассказал о своих сильных качествах

Новичок ЦСКА Матеус Алвес ответил на вопросы о своей основной позиции, игровых качествах и футбольном кумире.
«Моя основная позиция – атакующий полузащитник, я стараюсь играть ближе к штрафной площади соперника.
Из сильных качеств отмечу контроль мяча: когда я получаю пас, то прохожу вперед, нахожу нападающих и создаю голевые эпизоды.
Своим кумиром могу назвать Неймара. Он воспитанник «Сантоса», я родился в этом же регионе, поэтому слежу за ним с самого детства.
Я виделся с ним, мы сфотографировались, но близкого общения между нами нет», – рассказал 20-летний бразилец.
- Сообщалось, что армейцы заплатили «Сан-Паулу» за игрока 6 млн евро + 25 процентов от прибыли с последующей перепродажи.
- Контракт Алвеса с ЦСКА рассчитан до 2030 года.
- Хавбек выбрал 7-й игровой номер.
Источник: сайт ЦСКА