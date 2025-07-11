Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА

Новичок ЦСКА Матеус Алвес высказался о переходе в московский клуб.

«Я в Москве уже несколько дней. Приехал в город со знакомым, который уже бывал в Москве, он и показал мне город, все основные достопримечательности.

Также со мной приехал папа, и мы оба очарованы Москвой. Это красивейший город с богатой историей. Для нас прикоснуться к его культуре – это что-то непередаваемое.

Еще до получения предложения я знал о ЦСКА. Я сам искал информацию о клубе: узнал, что тут играл и оставил большой след Вагнер Лав, знаю, что ЦСКА – большой клуб с историей, побеждавший в еврокубках.

Когда я получил предложение, то стал изучать еще больше о ЦСКА, и пришел к выводу, что это великий клуб. Я был очень счастлив получить предложение о переходе.

Также я знал, что в клубе играет множество бразильцев, и это стало еще одним фактором в принятии решения. Я могу рассчитывать на помощь, советы соотечественников, чтобы быстрее влиться в коллектив. Мне это очень поможет в адаптации.

Моя цель – оставить свой след в истории ЦСКА. Клуб уже много для меня сделал, и я сделаю все, чтобы отблагодарить этот замечательный клуб», – сказал 20-летний бразилец.