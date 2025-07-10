Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров

Бывший генеральный директор московских «Динамо» и «Спартака» Юрий Заварзин высказался за минимизацию числа иностранных футболистов в чемпионате России.

«Что касается изменения лимита на легионеров, нужно действовать в соответствии с регламентом. И правильно, про легионеров нужно забыть. Нам негде демонстрировать свои футбольные силы, нас не пустят в ближайшие годы в Европу. Внутри мы справимся и своими силами», – сказал Заварзин.

Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта России обсуждают возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ. Один из основных обсуждаемых вариантов предполагает ужесточение лимита до 10 легионеров в заявке, из которых 5 смогут одновременно находиться на поле. Решение по этому вопросу пока не принято. Предполагается, что новый лимит, если его примут, вступит в силу с сезона-2026/27.