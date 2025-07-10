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Медведев сказал, кто может посоперничать с «Зенитом» в РПЛ

Вчера, 13:50
20

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал, кто станет главным соперником петербуржцев в следующем сезоне РПЛ.

«У нас очень конкурентный чемпионат. Пальцев одной руки уже не хватает, чтобы перечислить сильных соперников. Это «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», плюс учитываем «Зенит». Это уже пять команд. Но я уверен, что будут еще интересные сюрпризы от команд, которые в эту пятерку не входят», – сказал Медведев.

  • Новый чемпионат России начнется 18 июля.
  • В прошлом сезоне «Зенит» занял 2-е место в РПЛ, а 1-м финишировал «Краснодар».
  • До этого петербургский клуб выиграл чемпионат России 6 раз подряд.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Спартак ЦСКА Краснодар Медведев Александр
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Комментарии (20)
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АЛЕКС 58
1752144727
После ситуации с Торпедо-НИКТО!
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Тинез Розоп
1752144855
Сочи и Оренбург забыл)))…
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fakeid
1752144932
визгуны для нас вообще не соперник. широков подтвердит)
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...уефан
1752145543
..."не хватает пальцев одной руки". Это ты на этих пальцах столетие вычислял, хронолог недоделанный?...
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subbotaspartak
1752145743
Пальцев одной руки уже не хватает, чтобы перечислить сильных соперников. Это «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак»... Сколько у тебя пальцев?
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boris63
1752145937
Сюприс вам Локо точно сделает в двух матчах заберёт четыре очка точно.
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Интерес
1752147866
Ещё будет "неизвестный новичок" РПЛ,возникший из небытия, призванный вместо "ТОрпедо". Говорят, это вообще главная угроза для чемпионства "Зенита".
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Skull_Boy
1752149766
Очередное доказательство тупого фунтика, а тем более не умеет считать и уже спалился во 2й раз
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rash1959
1752155352
Да болотные любого конкурента вышибут из лиги под предлогом, типа "презумция невиновности есть, но ... в рпл её НЕТ"
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Литейный 4 (returned)
1752160967
Соперник у Зенита только один. Он сам! Ну ещё палки в колёса вставляет хряковский судейский корпус. Гыгыгы
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