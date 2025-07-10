Медведев сказал, кто может посоперничать с «Зенитом» в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал, кто станет главным соперником петербуржцев в следующем сезоне РПЛ.

«У нас очень конкурентный чемпионат. Пальцев одной руки уже не хватает, чтобы перечислить сильных соперников. Это «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», плюс учитываем «Зенит». Это уже пять команд. Но я уверен, что будут еще интересные сюрпризы от команд, которые в эту пятерку не входят», – сказал Медведев.