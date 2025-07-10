«Пари НН» примет «Краснодар» в Казани

Матч 1-го тура МИР РПЛ сезона-2025/26 «Пари НН» – «Краснодар» пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.
Этот стадион заявлен нижегородским клубом как резервный.
Игра перенесена в связи с ремонтными работами на домашнем стадионе нижегородского клуба «Совкомбанк Арена».
- Матч пройдет запланирован 20 июля и начнeтся в 15:30 мск.
- Сейчас рядом со стадионом в Нижнем Новгороде проходит выставка «Росатома». 20 августа на арене запланирован концерт.
- Ожидается, что «Пари НН» также будет принимать соперников в Саранске.
Источник: официальный сайт РПЛ