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«Пари НН» примет «Краснодар» в Казани

Вчера, 13:23
3

Матч 1-го тура МИР РПЛ сезона-2025/26 «Пари НН»«Краснодар» пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.

Этот стадион заявлен нижегородским клубом как резервный.

Игра перенесена в связи с ремонтными работами на домашнем стадионе нижегородского клуба «Совкомбанк Арена».

  • Матч пройдет запланирован 20 июля и начнeтся в 15:30 мск.
  • Сейчас рядом со стадионом в Нижнем Новгороде проходит выставка «Росатома». 20 августа на арене запланирован концерт.
  • Ожидается, что «Пари НН» также будет принимать соперников в Саранске.

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Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Пари НН Краснодар
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Комментарии (3)
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Бомж Зины
1752143499
Мимо, неинтересно, дно, хоть на стадионе донни
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Интерес
1752147010
Как банк,так ремонт(отмывание денег). Когда новый стадион,да ещё пустующий почти два месяца,успел криминально износиться?
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Коста008
1752150364
Я только напомню, что ФК Черноморец не дали лицензию из-за невозможности найти стадион, подходящий под требования РПЛ, в пределах Краснодарского Края, так в других регионах стадион не позволяет заявлять регламент. А тут как? Не, я понимаю, что у РПЛ и так проблем после Химок и Торпедо достаточно, но тут типа все ок?
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