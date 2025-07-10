«Пари НН» примет «Краснодар» в Казани

Матч 1-го тура МИР РПЛ сезона-2025/26 «Пари НН» – «Краснодар» пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.

Этот стадион заявлен нижегородским клубом как резервный.

Игра перенесена в связи с ремонтными работами на домашнем стадионе нижегородского клуба «Совкомбанк Арена».