В «Алавесе» сказали, есть ли у клуба предложение от «Спартака» по Моуринью

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес сообщил, что клуб не получал предложений от «Спартака» по переходу центрального защитника Сантьяго Моуринью.

«Спартак» отправил предложение по Сантьяго Моуринью? Нет, это неправда», – сказал Фернандес.

Сообщается, что москвичи в настоящий момент ведут консультации с представителями футболиста.