В «Алавесе» сказали, есть ли у клуба предложение от «Спартака» по Моуринью

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес сообщил, что клуб не получал предложений от «Спартака» по переходу центрального защитника Сантьяго Моуринью.
«Спартак» отправил предложение по Сантьяго Моуринью? Нет, это неправда», – сказал Фернандес.
Сообщается, что москвичи в настоящий момент ведут консультации с представителями футболиста.
- В прошлом сезоне 23-летний Моуринью провел за «Алавес» 27 матчей, отметился 1 передачей.
- Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 3 миллиона евро.
- Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»