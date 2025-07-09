В Геленджике открывают аэропорт: как это отразится на РПЛ

Аэропорт Геленджика готовится к возобновлению работы впервые с февраля 2022 года. Об этом сообщил Минтранс России. Планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов.

Это изменение значительно сократит путь футбольному клубу «Краснодар» и его соперникам. Расстояние от ближайшего аэропорта до Краснодара уменьшится до 195 км. До этого ближайшим работающим аэропортом был Ставрополь, находящийся в 298 км от города.

Аэропорты Краснодара и Геленджика не принимали воздушные суда с февраля 2022 года по соображениям безопасности.