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В Геленджике открывают аэропорт: как это отразится на РПЛ

9 июля, 20:01
4

Аэропорт Геленджика готовится к возобновлению работы впервые с февраля 2022 года. Об этом сообщил Минтранс России. Планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов.

Это изменение значительно сократит путь футбольному клубу «Краснодар» и его соперникам. Расстояние от ближайшего аэропорта до Краснодара уменьшится до 195 км. До этого ближайшим работающим аэропортом был Ставрополь, находящийся в 298 км от города.

Аэропорты Краснодара и Геленджика не принимали воздушные суда с февраля 2022 года по соображениям безопасности.

  • Билеты на внутренние рейсы в Геленджик появятся в продаже после официального объявления.
  • Дата возможного открытия аэропорта в Краснодаре пока не сообщалась.
  • Всего на юге страны была приостановлена работа 11 аэропортов.

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Источник: телеграм-канал Минтранса
Россия. Премьер-лига Краснодар
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Комментарии (4)
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темирхан
1752080693
ТОЧНО! КАК хотели открыть не давно в Краснодаре и Ростове? у нас же беспилоники летают? или все же НЕТ? И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, ЕСЛИ ОНИ ЛЕТАЮТ, кто их запускает!
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文字化け
1752088258
Аэропорты Краснодара и Геленджика не принимали воздушные суда с февраля 2022 года по соображениям безопасности.------ А сечас что ? Беспилотники перестали бомбить ? Недавно из за беспилотников коллапс был в российских аэропортах.Были отменены 485 рейсов, 88 самолетов направили на запасные аэродромы, еще 1900 рейсов были задержаны. А в Геленджике договорнячок сделали, что там бомбить не будут ?
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alll-333
1752123435
Ну вот- есть повод в РПЛ вместо Торпедо Геленджикский Спартак взять. Не важно, что стадион а-ля 70-е. Зато самолеты летают... .
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