Ловчеву «предъявили» за вылет «Спартака» в Первую лигу: реакция ветерана

Бывшему футболисту «Спартака» Евгению Ловчеву припомнили, что при нем команда вылетела в Первую лигу.

Это произошло в эфире «Матч ТВ».

– Говорит человек, который «Спартак» в Первую лигу отправил, – едко сказал ведущий Дмитрий Губерниев.

Ловчев не сразу нашел, что ответить. Спустя несколько секунд он ответил.

– Я – из Крюково. Губерниев – из Сходни. Я играл в футбол, когда этот человек мне подавал мячи. Еще он мне рассказывает, как должны в футбол играть.

– Я всего лишь историю знаю хорошо. Кто играл в «Спартаке», когда вылетели? Не Ловчев ли? – сказал Губерниев.

– Ловчев играл. И был капитаном команды. И через год «Спартак» триумфально вернулся в Первую лигу, – парировал Евгений Серафимович.

– Ладно, мы дружим, и это знает весь Советский Союз, – подвел итог Губерниев.