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  • Ловчеву «предъявили» за вылет «Спартака» в Первую лигу: реакция ветерана

Ловчеву «предъявили» за вылет «Спартака» в Первую лигу: реакция ветерана

9 июля 2025, 23:29
13

Бывшему футболисту «Спартака» Евгению Ловчеву припомнили, что при нем команда вылетела в Первую лигу.

Это произошло в эфире «Матч ТВ».

– Говорит человек, который «Спартак» в Первую лигу отправил, – едко сказал ведущий Дмитрий Губерниев.

Ловчев не сразу нашел, что ответить. Спустя несколько секунд он ответил.

– Я – из Крюково. Губерниев – из Сходни. Я играл в футбол, когда этот человек мне подавал мячи. Еще он мне рассказывает, как должны в футбол играть.

– Я всего лишь историю знаю хорошо. Кто играл в «Спартаке», когда вылетели? Не Ловчев ли? – сказал Губерниев.

– Ловчев играл. И был капитаном команды. И через год «Спартак» триумфально вернулся в Первую лигу, – парировал Евгений Серафимович.

– Ладно, мы дружим, и это знает весь Советский Союз, – подвел итог Губерниев.

  • Ловчев играл за «Спартак» в 1969-1978 годах.
  • С командой он вылетел из высшего дивизиона и за 1 сезон вернулся.
  • На счету Ловчева 52 матча, гол за сборную СССР.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (13)
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alefreddy
1752095369
предъяву сделал ай ай
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SanInstructor
1752098270
два Г встретились...
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subbotaspartak
1752115457
Губа - рогатое животное по жизни.
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zigbert
1752117092
Напоминать об этом Ловчеву иногда надо. А то ведь учить и критиковать только умеет.
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Просто-333
1752123614
как же правда глаза колет...
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Странник 09
1752125580
Благодаря тебе Спартак опустился в 1 лигу, а благодаря БЕСКОВУ вернулся в высшую лигу триумфиально. Со Спартака ты бежал в 1978 году испугавшися, что под твоим предводительством вернется в 1 лигу. И твой губастый кореш не мог подавать тебе мячи, так как родился в 1974 году, мячом можно было убить этого 3-летнего дружка
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Хуй хуевич
1752218580
Химки, Торпедо, Спартак...
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