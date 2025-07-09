Ловчеву «предъявили» за вылет «Спартака» в Первую лигу: реакция ветерана

Бывшему футболисту «Спартака» Евгению Ловчеву припомнили, что при нем команда вылетела в Первую лигу.
Это произошло в эфире «Матч ТВ».
– Говорит человек, который «Спартак» в Первую лигу отправил, – едко сказал ведущий Дмитрий Губерниев.
Ловчев не сразу нашел, что ответить. Спустя несколько секунд он ответил.
– Я – из Крюково. Губерниев – из Сходни. Я играл в футбол, когда этот человек мне подавал мячи. Еще он мне рассказывает, как должны в футбол играть.
– Я всего лишь историю знаю хорошо. Кто играл в «Спартаке», когда вылетели? Не Ловчев ли? – сказал Губерниев.
– Ловчев играл. И был капитаном команды. И через год «Спартак» триумфально вернулся в Первую лигу, – парировал Евгений Серафимович.
– Ладно, мы дружим, и это знает весь Советский Союз, – подвел итог Губерниев.
- Ловчев играл за «Спартак» в 1969-1978 годах.
- С командой он вылетел из высшего дивизиона и за 1 сезон вернулся.
- На счету Ловчева 52 матча, гол за сборную СССР.