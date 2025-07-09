Во Франции раскрыли причину отравления Мбаппе

Появились новые подробности болезни нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

26-летний футболист пропустил несколько матчей клубного ЧМ из-за гастроэнтерита. 19 июня ему потребовалась госпитализация.

По информации L’Equipe, французу было плохо еще перед вылетом в США. Сначала медики думали, что он получил тепловой удар, затем рассматривали версию с аппендицитом.

В итоге у Мбаппе диагностировали пищевое отравление, предположительно вызванное бактериями, содержавшимися в курином мясе.

Форвард похудел на 6 килограммов за время болезни.