Орлов высказался о перспективах Глушенкова в «Зените»

Геннадий Орлов прокомментировал смену игрового номера Максима Глушенкова в «Зените».

«Я считаю положительным моментом, что 10-й номер отдали Глушенкову. Под ним играли Пеле, Марадона, Аршавин. Зачастую десятки – это суперигроки.

Значит, Семак ему доверяет, и сам Глушенков это понимает. Ему сейчас нужно быстро найти такое же взаимопонимание с партнeрами, какое у них было с Венделом», – сказал Орлов.