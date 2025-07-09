Орлов высказался о перспективах Глушенкова в «Зените»

Геннадий Орлов прокомментировал смену игрового номера Максима Глушенкова в «Зените».
«Я считаю положительным моментом, что 10-й номер отдали Глушенкову. Под ним играли Пеле, Марадона, Аршавин. Зачастую десятки – это суперигроки.
Значит, Семак ему доверяет, и сам Глушенков это понимает. Ему сейчас нужно быстро найти такое же взаимопонимание с партнeрами, какое у них было с Венделом», – сказал Орлов.
- «Зенит» купил форварда год назад у «Локо» за 6,3 млн евро.
- Статистика Глушенкова в дебютном сезоне: 26 матчей, 11 голов, 5 ассистов.
Источник: «Чемпионат»