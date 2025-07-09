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Орлов высказался о перспективах Глушенкова в «Зените»

9 июля, 13:50
7

Геннадий Орлов прокомментировал смену игрового номера Максима Глушенкова в «Зените».

«Я считаю положительным моментом, что 10-й номер отдали Глушенкову. Под ним играли Пеле, Марадона, Аршавин. Зачастую десятки – это суперигроки.

Значит, Семак ему доверяет, и сам Глушенков это понимает. Ему сейчас нужно быстро найти такое же взаимопонимание с партнeрами, какое у них было с Венделом», – сказал Орлов.

  • «Зенит» купил форварда год назад у «Локо» за 6,3 млн евро.
  • Статистика Глушенкова в дебютном сезоне: 26 матчей, 11 голов, 5 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
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Комментарии (7)
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да помойка, да позор
1752059889
что же ты дедушка орёл так унизил глушенкова, ну там такие пеле или марадона, вот глушенков- это настоящая звезда, совсем кукушка едет,да, годы
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Taps
1752061429
Глушенков наглый зазнавший хмырь и чем скорее он покинет Зенит, тем тому будет лучше.
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nik55
1752062429
не пиши бред и иди к врачу
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Хулиганин
1752062462
Гомер, Мильтон и Паниковский.
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FCSpartakM
1752063214
год назад писал, что зенит еще пожалеет, что купил Глуша. Свой максимум он показал в локо, где креативить особо не кому было и забивал даже Тикнизян. За сезон от него толку чуть больше, чем о Соболя. Не лидер он и не будет тащить , организовывать, как Вендел.
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Интерес
1752070620
Ну что ты ,Макс,такой плаксивый? А ну,давай пляши! Жизнь дер;мо,но перспективы о-о-очень хороши!
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