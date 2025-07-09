Ямаль купил цепь за 400 тысяч долларов

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль показал цепь, стоимость которой оценивается в 400 тысяч долларов.

Она изготовлена из желтого золота, инкрустирована бриллиантами и драгоценными камнями. Подвеска сделана в виде букв LY – инициалов игрока.

Ювелирный магазин Tajia Diamonds в Нью-Йорке, создавший аксессуар, опубликовал его фотографии в соцсети.

«Лучшая вещь – для лучшего игрока в мире», – говорится в комментарии к снимку.