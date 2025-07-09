Ямаль купил цепь за 400 тысяч долларов

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль показал цепь, стоимость которой оценивается в 400 тысяч долларов.
Она изготовлена из желтого золота, инкрустирована бриллиантами и драгоценными камнями. Подвеска сделана в виде букв LY – инициалов игрока.
Ювелирный магазин Tajia Diamonds в Нью-Йорке, создавший аксессуар, опубликовал его фотографии в соцсети.
«Лучшая вещь – для лучшего игрока в мире», – говорится в комментарии к снимку.
- 17-летний Ямаль в минувшем сезоне провел 55 матчей за «Барселону», забил 18 голов, отдал 25 передач.
- Соощается, что игрок в следующие выходные устроит крупную вечеринку на Ибице, так как 13 июля ему исполнится 18 лет. Точное место проведения будет раскрыто гостям только за день до торжества.
- Одним из главных условий для доступа на праздник является запрет на использование мобильных телефонов. Все гости должны будут сдать свою технику по прибытии.
Источник: CNN Brasil