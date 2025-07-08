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Орлов ответил, какой форвард нужен «Зениту»

8 июля, 19:50
5

Геннадий Орлов объяснил, зачем «Зенит» ищет варианты усиления атаки этим летом.

– У «Зенита» есть Лусиано, Соболев, Кассьерра – нужен ли ещe один большой нападающий?

Нужен не большой, а классный нападающий! Угальде – маленький, а забил 17 мячей.

– Куда же девать других?

– Не волнуйтесь – найдут куда (улыбается). Повысится конкуренция, кто-то уйдeт в аренду, поняв, что он не сможет бороться.

У Соболева в конце сезона что-то немножко стало получаться. У него есть мотивация, и видно, что его поддерживает Семак. Ведь это время могли отдавать Кассьерре, а тренер ставил Соболева.

Всe ждал, когда он начнeт играть, а тот так и не начал. Ему трудно переучиться уже. Он не зенитовский игрок по своему мастерству. Сравните его с Лусиано, с Энрике, с Педро…

Как раз Педро сейчас самый перспективный, сильный игрок в линии атаки «Зенита». Он всe умеет. Неслучайно Педро отличается в летних матчах.

А Кассьерре надо искать клуб. Ему нужно играть, а в «Зените» он получать много времени не будет.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
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Комментарии (5)
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fakeid
1751993900
никакой. продайте кассьерру и дайте больше игрового времени оставшимся двум.
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Бомж Зины
1751995381
Нужен бразильцкий флрвард под стотуалетний юбкалээй
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FCSpartakM
1752000347
на мелкого напа надо уметь играть, а не тупо вешать навалом, как играл зенит в любой непонятной ситуации
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да помойка, да позор
1752001158
посто смешно, соболев не бзенитовский, а кто там из болотных, смешной ты дедушка геннадий, если не хуже
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Sergey--google
1752132383
Сделайте Гонсока из трех. Голову Гонду, тулово - соболя, ноги - кассьеры. Всяко лучше будет, чем когда они по раздельности. Ps: Как победите с ним 10 раз подряд, продавайте в ПСЖ за 300 лямов
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