Орлов ответил, какой форвард нужен «Зениту»

Геннадий Орлов объяснил, зачем «Зенит» ищет варианты усиления атаки этим летом.

– У «Зенита» есть Лусиано, Соболев, Кассьерра – нужен ли ещe один большой нападающий?

– Нужен не большой, а классный нападающий! Угальде – маленький, а забил 17 мячей.

– Куда же девать других?

– Не волнуйтесь – найдут куда (улыбается). Повысится конкуренция, кто-то уйдeт в аренду, поняв, что он не сможет бороться.

У Соболева в конце сезона что-то немножко стало получаться. У него есть мотивация, и видно, что его поддерживает Семак. Ведь это время могли отдавать Кассьерре, а тренер ставил Соболева.

Всe ждал, когда он начнeт играть, а тот так и не начал. Ему трудно переучиться уже. Он не зенитовский игрок по своему мастерству. Сравните его с Лусиано, с Энрике, с Педро…

Как раз Педро сейчас самый перспективный, сильный игрок в линии атаки «Зенита». Он всe умеет. Неслучайно Педро отличается в летних матчах.

А Кассьерре надо искать клуб. Ему нужно играть, а в «Зените» он получать много времени не будет.