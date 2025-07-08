Агент Захаряна прокомментировал новость о травме

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отрицает проблемы со здоровьем у игрока.
«Откуда взяли информацию о повреждении? Арсен планово закончил тренировку раньше. Никаких повреждений, ничего нет.
Сегодня он провел две тренировки, все хорошо. Тренируется и готовится дальше к предстоящей игре – 18-го числа проводят товарищескую встречу.
Информация о повреждении не соответствует действительности», – сказал агент.
- В прошлом сезоне из-за травм Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- Российский футболист в «Сосьедаде» с 2023 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»