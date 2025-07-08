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Брат Захаряна прояснил ситуацию с новой травмой Арсена

8 июля, 17:55
6

Давид Захарян, брат полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отрицает, что его родственник снова выбыл из строя.

«Везде форсят про травму и что опять выбыл. Без паники и спокойно! У Арсена отдельный план подготовки. Его плавно подводят к команде.

В каких-то упражнениях не принимает участия. Сразу в нагрузку не пускают, и это очень хорошо. Грамотный подход тренерского штаба», – написал Давид Захарян в своeм телеграм-канале.

  • В прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем Захарян поучаствовал только в 4 играх, оформив в них 1+1.
  • Российский футболист в «Сосьедаде» с 2023 года.

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Источник: телеграм-канал Давида Захаряна
Испания. Примера Крылья Советов Реал Сосьедад Захарян Давид Захарян Арсен
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Комментарии (6)
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odessakmv
1751988385
армянские мутки... а то еще играть заставят
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...уефан
1751988669
...это сколько уже его "плавно подводят" к основному составу? Года два?...
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Бомж Зины
1751990570
....плавно выводят Травмоторяна из числа болбоев и переводят в парковщика
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subbotaspartak
1751991102
...Сразу в нагрузку не пускают,к Новому Году дадут мяч потрогать и это очень хорошо...
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FCSpartakM
1751992045
понятно, что карьера Захаряна закончена. Если он в таком возрасте постоянно на травмах, то с годами болячки только накапливаются.
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zigbert
1751998438
Идет по стопам Черышева. Здоровья.
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