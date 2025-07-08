Брат Захаряна прояснил ситуацию с новой травмой Арсена

Давид Захарян, брат полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отрицает, что его родственник снова выбыл из строя.

«Везде форсят про травму и что опять выбыл. Без паники и спокойно! У Арсена отдельный план подготовки. Его плавно подводят к команде.

В каких-то упражнениях не принимает участия. Сразу в нагрузку не пускают, и это очень хорошо. Грамотный подход тренерского штаба», – написал Давид Захарян в своeм телеграм-канале.