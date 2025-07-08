ЦСКА представил гостевую форму с отсылкой к победе в Кубке УЕФА

Состоялась презентация новой формы ЦСКА на сезон-2025/26.

Это гостевой комплект, который вдохновлен памятным 2005 годом, когда армейцы завоевали Кубок УЕФА.

Форма выполнена в белом цвете с красно-синими вставками по бокам, а узоры на футболке напоминают текстуру главного трофея в истории клуба.

ЦСКА сыграет в этой экипировке с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России 12 июля.

В ее презентации поучаствовали гимнастка Лала Крамаренко, блогер Саша Стоун и комик Фил Воронин.