Ерохин высказался о взаимодействии россиян и легионеров в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что сейчас в раздевалке команды сложилась хорошая атмосфера.
– Чей русский голос самый слышный в раздевалке «Зенита»?
– Мне сложно за себя говорить. Но мы с Михаилом Кержаковым самые старшие в команде. Стараемся поддерживать ребят в любых моментах. Стараемся кому‑то подсказать. Кого‑то подбодрить, поддержать. Сейчас хорошая атмосфера в раздевалке.
У нас нет разделения между россиянами и легионерами. Все вместе общаемся.
- Ранее «Зенит» продлил контракт с 35‑летним Ерохиным и 38-летним Кержаковым до конца сезона‑2025/26.
- Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «Матч ТВ»