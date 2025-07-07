Гурцкая раскрыл трансферные планы «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какие еще позиции намерено усилить «Динамо».

«Пошли разговоры, что Карпин не очень доволен Лаксальтом, срочно нужно найти левого защитника. Не исключено, что может уйти Скопинцев, а Макаров – наоборот, остаться.

Для меня он был первым кандидатом на выход, но с приходом Карпина он бьeтся за своe место, рвeт все жилы, чтобы остаться…

Лепский уже сыграл за Самару, скорее всего, в команде не останется Лесовой.

Ищут обоих игроков на левую бровку – защитника и нападающего», – сообщил Гурцкая.