Гурцкая пристыдил «Спартак» за сговор с «Зенитом»: «Это обреченность»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал совместную попытку «Зенита» и «Спартака» сорвать переход Ивана Сергеева в «Динамо».
– У «Зенита» была опция выкупа. Предложение любой команды в адрес «Крыльев Советов» отправлялось «Зениту», у которого было 72 часа, чтобы повторить сумму. Это при том, что игрок должен быть согласен.
В какой-то момент те 300 миллионов рублей, которые подошли Самаре от «Динамо», перебил «Спартак», отправив 400 миллионов рублей.
Зачем «Спартаку» нужен был Сергеев? Уходит Угальде. У Угальде есть предложение, в клубе начали думать…
– Всe подавалось таким образом, что «Зенит» целенаправленно срывал сделку в «Динамо»...
– Два самых непримиримых врага объединились в этой сделке, чтобы поднагадить «Динамо». «Спартак» и «Зенит» шли в одном тандеме.
Верю ли я в это? Я это вижу. Сначала приходит предложение на 400 миллионов, а на следующие сутки на 401 миллион, чтобы взять ещe 72 часа.
Это *** [ерунда]. Этот шаг сделан, чтобы протянуть время.
– Не кажется ли вам, что для «Спартака» это выглядит унизительно?
– Мне кажется, что да. Войти в сговор с «Зенитом» для «Спартака» – обречeнность.
Никогда клуб не может действовать в тандеме с «Зенитом», если это не касается интересов страны. Такой союз неприемлем.