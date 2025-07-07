Гурцкая пристыдил «Спартак» за сговор с «Зенитом»: «Это обреченность»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал совместную попытку «Зенита» и «Спартака» сорвать переход Ивана Сергеева в «Динамо».

– У «Зенита» была опция выкупа. Предложение любой команды в адрес «Крыльев Советов» отправлялось «Зениту», у которого было 72 часа, чтобы повторить сумму. Это при том, что игрок должен быть согласен.

В какой-то момент те 300 миллионов рублей, которые подошли Самаре от «Динамо», перебил «Спартак», отправив 400 миллионов рублей.

Зачем «Спартаку» нужен был Сергеев? Уходит Угальде. У Угальде есть предложение, в клубе начали думать…

– Всe подавалось таким образом, что «Зенит» целенаправленно срывал сделку в «Динамо»...

– Два самых непримиримых врага объединились в этой сделке, чтобы поднагадить «Динамо». «Спартак» и «Зенит» шли в одном тандеме.

Верю ли я в это? Я это вижу. Сначала приходит предложение на 400 миллионов, а на следующие сутки на 401 миллион, чтобы взять ещe 72 часа.

Это *** [ерунда]. Этот шаг сделан, чтобы протянуть время.

– Не кажется ли вам, что для «Спартака» это выглядит унизительно?

– Мне кажется, что да. Войти в сговор с «Зенитом» для «Спартака» – обречeнность.

Никогда клуб не может действовать в тандеме с «Зенитом», если это не касается интересов страны. Такой союз неприемлем.