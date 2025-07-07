«Зенит» переплатил почти в два раза, чтобы перехватить у «Динамо» Вегу

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл обстоятельства перехода левого защитника Романа Веги из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит».
«Зенит» перехватил Вегу у московского «Динамо», он был очень близок к бело-голубым, они его смотрели.
Нашли кое-какие огрехи, поэтому «Динамо» перестало им интересоваться. Для них цена была вдвое меньше (смеется) – в районе 5,5 миллиона евро.
«Зенит» взял 90% прав за 9,5 миллиона евро», – рассказал Гурцкая.
- В сезоне-2022/23 Вега выступал за вторую команду «Барселоны».
Источник: «Это футбол, брат!»