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  • «Зенит» переплатил почти в два раза, чтобы перехватить у «Динамо» Вегу

«Зенит» переплатил почти в два раза, чтобы перехватить у «Динамо» Вегу

7 июля, 20:45
29

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл обстоятельства перехода левого защитника Романа Веги из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит».

«Зенит» перехватил Вегу у московского «Динамо», он был очень близок к бело-голубым, они его смотрели.

Нашли кое-какие огрехи, поэтому «Динамо» перестало им интересоваться. Для них цена была вдвое меньше (смеется) – в районе 5,5 миллиона евро.

«Зенит» взял 90% прав за 9,5 миллиона евро», – рассказал Гурцкая.

  • В сезоне-2022/23 Вега выступал за вторую команду «Барселоны».

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Вега Роман Гурцкая Тимур
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Комментарии (29)
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да помойка, да позор
1751912489
все верно, газпрём денег не считает, нужно же неюбилейным юбилей отметить в следущем году
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СильныйМозг
1751912957
Это Динамо заплатило, ровно за то чтобы им по губам ...м поводили. :))))
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Дубина
1751913741
Блохастые и в 10 раз бы переплотили - деньги то народа! ЗПРФ!!!
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Вомбат
1751913878
Каждое слово этой небинарной личности -- ложь. Цифра 5.5 млн для Динамо за Вегу точно также выдумана, как зенитовские 9.5 млн. Согласно Трансфермаркту Зенит заплатил за Вегу 6.3 млн (при том, что изначально Хуниорс запросили 7.5 млн). А Динамо предложений по Веге никогда не делало.
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Good_win
1751914784
молодцы, аргентинцы, развели заднеприводный клуб бразильцев )))
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Интерес
1751915426
"Динамо" "нашло кое-какие огрехи",а "Зенит"-кое -какие достоинства.Вот и всё.Две предполагаемые сделки, получается, независимы и не повлияли на исход.Отношение к "Зениту"-это одно,а болтовня гур-гур-гур-совсем другое.
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VVM1964
1751915501
Не, ну правильно - с Зенита не грех срубить две цены !!!)))...
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Номэд
1751947093
Нагрели гаСпром на народные бабки как всегда. В убытке, персонал сокращают, объеты продают, цену на газ с 1 июля взвинтили. Но купить мартыхаев втридорога, это для вшивых в порядке вещей. За проданные билетики на стадион типа покупают игроков, по мнению большинства блохастых существ. ЗПРФ.
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boris63
1751969959
А никто и не удивился.
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FanatSerj
1751990749
перехватил... так оно Динамо и не нужно было, лишь бы заголовок придумать.
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