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  • Судьи финала Медиалиги попали в аварию после матча: подробности

Судьи финала Медиалиги попали в аварию после матча: подробности

6 июля, 20:40
4

Три арбитра, работавших на финальном матче шестого сезона Медиалиги, пострадали в результате ДТП.

Они попали в автомобильную аварию, уехав с матча на такси.

В момент, когда машина с судьями стояла на светофоре, в них на полной скорости влетел автомобиль, которым управлял пьяный водитель.

Дмитрий Жилинский получил компрессионный перелом трех позвонков, у Владимира Воробьева раздроблен тазобедренный сустав, Артур Сухарев отделался ушибами.

  • В финале МФЛ-6 «Амкал» победил «БроукБойз» со счетом 2:0.

Источник: «Некласико»
Медиафутбол
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Комментарии (4)
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Грузчик
1751824515
Печально.
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Semenycch
1751826219
Нет литературных слов, только мат...
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...уефан
1751826221
...всем восстановиться. И здоровья...
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russkiisergei
1751828510
когда уже начнут алкашей за рулём лет на 15 садить?
Ответить
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