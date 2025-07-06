Судьи финала Медиалиги попали в аварию после матча: подробности

Три арбитра, работавших на финальном матче шестого сезона Медиалиги, пострадали в результате ДТП.
Они попали в автомобильную аварию, уехав с матча на такси.
В момент, когда машина с судьями стояла на светофоре, в них на полной скорости влетел автомобиль, которым управлял пьяный водитель.
Дмитрий Жилинский получил компрессионный перелом трех позвонков, у Владимира Воробьева раздроблен тазобедренный сустав, Артур Сухарев отделался ушибами.
- В финале МФЛ-6 «Амкал» победил «БроукБойз» со счетом 2:0.
Источник: «Некласико»