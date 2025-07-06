Заболотный прокомментировал дебют за «Спартак»

Нападающий Антон Заболотный высказался о первом матче в составе «Спартака».

Новичок вышел в старте на товарищескую встречу с «Крыльями Советов» (2:2).

Он отыграл первый тайм.

«Спартак» заключил контракт с Заболотным по схеме «1+1».

– Твои главные впечатления от дебюта. Что получилось, а что нет?

– Много хороших моментов, я, думаю, есть и плохие моменты, надо всe проанализировать. С командой тренируюсь только 5–6 дней, поэтому всe впереди.

– Тебе не кажется, что маловато вверху играл «Спартак», учитывая, что теперь есть ты?

– Нет‑нет, всe постепенно. Не нужно скидываться на игру верхом, всe правильно команда делает, но мы чуть‑чуть должны быть острее.

Я думаю, у нас еще до первого тура время есть, поэтому все требования тренера реализуем. Я уверен, что будем конструктивное в атаке.

– Ты готов конкурировать с Угальде и другими игроками?

– Конечно, готов. Мы с Леви [Ливаем Гарсией] очень хорошо общаемся, наладили контакт. Я думаю, что сезон будет очень длинный и понадобится вся обойма.