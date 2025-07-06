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Заболотный прокомментировал дебют за «Спартак»

6 июля, 20:16
3

Нападающий Антон Заболотный высказался о первом матче в составе «Спартака».

– Твои главные впечатления от дебюта. Что получилось, а что нет?

– Много хороших моментов, я, думаю, есть и плохие моменты, надо всe проанализировать. С командой тренируюсь только 5–6 дней, поэтому всe впереди.

– Тебе не кажется, что маловато вверху играл «Спартак», учитывая, что теперь есть ты?

– Нет‑нет, всe постепенно. Не нужно скидываться на игру верхом, всe правильно команда делает, но мы чуть‑чуть должны быть острее.

Я думаю, у нас еще до первого тура время есть, поэтому все требования тренера реализуем. Я уверен, что будем конструктивное в атаке.

– Ты готов конкурировать с Угальде и другими игроками?

– Конечно, готов. Мы с Леви [Ливаем Гарсией] очень хорошо общаемся, наладили контакт. Я думаю, что сезон будет очень длинный и понадобится вся обойма.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Крылья Советов Спартак Заболотный Антон
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Комментарии (3)
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alefreddy
1751867106
ну что же по словам красиво посмотрим как в деле будет
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сергей-стасов-yandex
1751870682
Сыграется Леви Гарсией значит пойдет Заболотного игра,игрок целом отличный,заряженный забивать,отличная техника,чувство паса!
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zigbert
1751871675
В целом сыграл неплохо. Жаль что не удалось забить мяч.
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