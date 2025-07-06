«Бавария» красиво попрощалась с Мюллером

«Бавария» объявила об уходе нападающего Томаса Мюллера.
Мюнхенский клуб красиво попрощался со своим воспитанником, сделав ему фотосессию со всеми выигранными трофеями.
Карьеру Мюллера пресс-служба «Баварии» назвала «не похожей ни на какую другую».
Всего Мюллер взял 33 титула в составе «Баварии»:
- 13 – чемпион Германии;
- 8 – обладатель Суперкубка Германии;
- 6 – обладатель Кубка Германии;
- 2 – победитель Лиги чемпионов;
- 2 – победитель клубного чемпионата мира;
- 2 – обладатель Суперкубка УЕФА.
Источник: твиттер «Баварии»