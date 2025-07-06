«Бавария» красиво попрощалась с Мюллером

«Бавария» объявила об уходе нападающего Томаса Мюллера.

Мюнхенский клуб красиво попрощался со своим воспитанником, сделав ему фотосессию со всеми выигранными трофеями.

Карьеру Мюллера пресс-служба «Баварии» назвала «не похожей ни на какую другую».

Всего Мюллер взял 33 титула в составе «Баварии»: