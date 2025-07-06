Тюкавин одним словом описал эмоции от работы Карпина в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от первых дней главного тренера Валерия Карпина в команде.

«Жестко!

Дисциплина изменилась. В принципе те же самые требования, что и в сборной. С Личкой было проще в этом смысле – не так жестко, не уделяли столько времени питанию и восстановлению, а сейчас все, как в сборной.

Теории по часу, чтобы мы поняли и правильно питались. Но я надеюсь, что это поможет и следующим летом мы поднимем кубок», – сказал Тюкавин.