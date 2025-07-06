Актер Кологривый раскрыл, за какой московский клуб болеет

Никита Кологривый, киноактер, рассказал, что болеет за «Динамо».

– У меня есть друзья, которые занимаются футболом и интересуются. Они мне рассказывают про все. Конечно, это титанический труд. Вчера я узнал, что игровой возраст очень короткий и это обстоятельство не из легких. Конечно, я буду рад поддержать футболистов, если я им вообще нужен, как болельщик (смеется).

Безусловно, это спорт с огромной историей, фан-базой. Миллионы зрителей, игроков. Мы в FIFA даже с пацанами играем. Поэтому я рад быть болельщиком. Посмотрим. Может быть, я буду разбираться в футболе. Но пока я пень пнем, честное слово.

– Как так вышло, что вы болеете именно за «Динамо», а не ЦСКА, «Спартак»?

– А я объясню: познакомились с ребятами из «Динамо». Они дружественно пригласили на матч. Пока это первая команда, которая меня так тепло встретила, пригрела. Так оно случается и в жизни. Честно, никак не выбирал. Теперь буду болеть за «Динамо».