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Актер Кологривый раскрыл, за какой московский клуб болеет

6 июля, 12:30
13

Никита Кологривый, киноактер, рассказал, что болеет за «Динамо».

– У меня есть друзья, которые занимаются футболом и интересуются. Они мне рассказывают про все. Конечно, это титанический труд. Вчера я узнал, что игровой возраст очень короткий и это обстоятельство не из легких. Конечно, я буду рад поддержать футболистов, если я им вообще нужен, как болельщик (смеется).

Безусловно, это спорт с огромной историей, фан-базой. Миллионы зрителей, игроков. Мы в FIFA даже с пацанами играем. Поэтому я рад быть болельщиком. Посмотрим. Может быть, я буду разбираться в футболе. Но пока я пень пнем, честное слово.

– Как так вышло, что вы болеете именно за «Динамо», а не ЦСКА, «Спартак»?

– А я объясню: познакомились с ребятами из «Динамо». Они дружественно пригласили на матч. Пока это первая команда, которая меня так тепло встретила, пригрела. Так оно случается и в жизни. Честно, никак не выбирал. Теперь буду болеть за «Динамо».

  • Кологривый стал широко известен после съемок в фильме «Слово пацана».
  • «Динамо» не брало трофеев с 1995 года.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
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Комментарии (13)
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Правдоруб100
1751796943
А кому интересно, то какой-то Кологривый за кого-то болеет?
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СильныйМозг
1751796999
Теперь понятно, кто нравится тому, кто опубликовал статью. Но всем на это начхать.
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Номэд
1751797750
А по мнению опросов вшивых - все болеют за голубое болото.
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...уефан
1751798032
..."Вчера я узнал, что игровой возраст очень короткий и это обстоятельство не из лёгких"(с)... Очень качественный болельщик у Динамо!...
Ответить
шахта Заполярная
1751799371
Расстроил Кологривый болотных блох.
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Цугундeр
1751800770
А по роже и не скажешь.. Явный хряк
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sochi-2013
1751802679
И так-то у Динамо мало болельщиков, станет еще меньше. Беда не приходит одна. То Карпин тренер, теперь вот это...
Ответить
VVM1964
1751802885
Я рад этому обстоятельству, что даже боление за один клуб нас не объединяет !!!)))
Ответить
Fju-2
1751804601
- Я здесь за эту улицу стою, пацаны мне всё и я всё пацанам!
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rash1959
1751805983
Как он может за кого то болеть, если он только вчера узнал, что существует футбол?
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