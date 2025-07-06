Песьяков оценил назначение Карпина в «Динамо»

Бывший вратарь «Ростова», «Спартака» Сергей Песьяков прокомментировал назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Я знаю Валерия Георгиевича достаточно хорошо, как мне кажется, как человека, который любит свою работу и не может без неe. Не буду углубляться и говорить, был ли это его ход конeм или чтобы в медиа обсуждалось. Я знаю Карпина. Он фанат своего дела. Пока глаза горят, он будет работать.

Четыре месяца достаточно, чтобы отдохнуть. Футболисты, которые закончили, говорят: отдохнул ты два-три месяца и как будто бы не знаешь уже, что делать. Понятно, что у Карпина была сборная. Но в нынешних реалиях как будто бы эта работа не доставляет столько проблем, сколько могла доставлять, когда мы играли на международной арене. В хорошем плане», – сказал Песьяков.