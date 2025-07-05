Кисляк высказался об интересе «Фенербахче»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на информацию об интересе со стороны «Фенербахче».
– Бабаев уже подтвердил слухи о «Фенербахче». Как тебе?
– Раз такое есть, значит, это плоды моей работы. Значит, иду правильным направлением, если кто‑то интересуется. Но сейчас я в ЦСКА, сконцентрирован на сезоне, хочется войти в сезон с трофеем с ЦСКА, выиграть матч с «Краснодаром», а потом двигаться в сезоне.
– Турция – интересный чемпионат для тебя? Или лучше переходить в топ‑5?
– Не знаю. Понятно, что хочется играть на самом высоком уровне. Вы сами знаете, какие игроки есть в Турции. Это хороший чемпионат, да, но, повторюсь, сейчас я хочу играть в ЦСКА.
– Ты готов к Европе? Или еще надо чуть пройти?
– Если я буду готов к Европе, то я там окажусь. Опять же, если будет предложение, и если оно устроит клуб.
- Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что у клуба были предложения по Кисляку, но они не устроили москвичей.
- Сообщалось, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью одобрил кандидатуру Кисляка для перехода, а представители клуба встречались с агентом игрока.
- 19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 8 миллионов евро.