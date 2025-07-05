Кисляк высказался об интересе «Фенербахче»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на информацию об интересе со стороны «Фенербахче».

– Бабаев уже подтвердил слухи о «Фенербахче». Как тебе?

– Раз такое есть, значит, это плоды моей работы. Значит, иду правильным направлением, если кто‑то интересуется. Но сейчас я в ЦСКА, сконцентрирован на сезоне, хочется войти в сезон с трофеем с ЦСКА, выиграть матч с «Краснодаром», а потом двигаться в сезоне.

– Турция – интересный чемпионат для тебя? Или лучше переходить в топ‑5?

– Не знаю. Понятно, что хочется играть на самом высоком уровне. Вы сами знаете, какие игроки есть в Турции. Это хороший чемпионат, да, но, повторюсь, сейчас я хочу играть в ЦСКА.

– Ты готов к Европе? Или еще надо чуть пройти?

– Если я буду готов к Европе, то я там окажусь. Опять же, если будет предложение, и если оно устроит клуб.