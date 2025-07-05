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  • Карпин: «Галицкий на футболе теряет деньги, но ему это нравится»

Карпин: «Галицкий на футболе теряет деньги, но ему это нравится»

5 июля, 09:32
5

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин считает траты на футбол убыточными.

– А вы представляли себя в качестве владельца или инвестора футбольного клуба? Хотели бы им быть?

– Да, представлял. Но думаю, что нет. Я не вижу в этом смысла.

– Почему?

– С точки зрения бизнеса лично я не вижу здесь выхлопа. Это должен быть энтузиаст, которому просто нравится футбол. Я знаю, что у нас так и происходит. То есть Сергей Николаевич Галицкий, допустим, – он не думает о том, что для него это какой-то бизнес. Он понимает, что он теряет деньги, но ему это нравится. Он без этого, наверное, жить не может.

Вот есть это хобби, на которое он тратит деньги. У кого-то хобби – коллекционировать часы, у кого-то – коллекционировать машины. А у кого-то хобби – коллекционировать что-то еще…

  • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • Клуб впервые выиграл РПЛ.
  • Новый сезон стартует 18 июля.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Карпин Валерий Галицкий Сергей
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Комментарии (5)
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NewLife
1751701582
"А у кого-то хобби – коллекционировать что-то еще…" У Валеры хобби коллекционировать бабло от букмекерской рекламы))
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Интерес
1751703204
ВАлера, это у тебя форма зависти, ибо ты сам знаешь, что какие бы хозяева тебя не наняли, ты их и себя не осчастливишь чемпионством.Мне сейчас забавно читать,как массово его с "Динамо" записывают в главные конкуренты "Зенита" на титул.Какие бы симпатии игра "Динамо" не вызывала(в очередной раз), всё закончится привычно и стандартно. Максимум полезного для всех и приятного можете сделать,так это отнять у "Зенита" три-четыре очка.А лучше шесть. На этом их миссия заканчивается.
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Против дэбилов
1751706477
Ну у меня сомнения что Галицкий теряет на футболе
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