Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой оценил шансы «Зенита» обогнать «Спартак» по популярности

Мостовой оценил шансы «Зенита» обогнать «Спартак» по популярности

4 июля, 13:31
93

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сомневается, что «Зенит» когда-либо сможет превзойти красно-белых по популярности.

– Всегда «Спартак» был самым популярным в России, поэтому не знаю, из каких опросов делают выводы, что «Зенит» популярнее. Санкт-Петербург в три раза меньше Москвы, если не больше, в регионах «Спартак» всегда был самым популярным, так что, по мне, «Зенит» точно не самый популярный клуб.

Если взять одну Москву, то «Спартак» будет намного популярнее, а «Зенит» популярен только в Питере, и все. Ни разу не слышал, чтобы он был популярнее других команд в регионах.

– Что нужно сделать «Зениту», чтобы обогнать по популярности «Спартак»?

Этого на нашем веку не произойдет, да и вряд ли вообще произойдет. Как это может произойти, если в Москве, условно, 20 миллионов человек живет, а в Питере – 5 миллионов. Тут даже математически ты не можешь популярнее быть. Тем более «Спартак» популярнее не последние 5–10 лет, а уже 100 лет, поэтому обогнать непросто будет.

Уже и так хорошо, что в Питере сейчас все за «Зенит» болеют, потому что в наше время там за «Спартак», «Динамо» и ЦСКА болели.

  • По результатам опроса Спортса’’ и агентства Signal среди представителей трех поколений (X, Y и Z), «Зенит» занял 1-е место по популярности среди клубов в России.
  • «Зенит» и «Спартак» по 10 раз выигрывали чемпионаты России, при этом красно-белые 12 раз побеждали в чемпионатах СССР, а петербуржцы – 1.

Еще по теме:
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак» 2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (93)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1751634633
Популярность хряков давно исчезла и поросла мохом на кубках позорных лихих бромонтановых лет. Сейчас они вышли на уровень антинародных. Гыгыгы
Ответить
Иван Петров 1986
1751634934
Синит всегда был заурядной командишкой. Там и вспомнить то некого кроме Желудкова. Поднялся благодаря газпрому. Теперь, надеюсь, покатится вниз.
Ответить
Cleaner
1751636402
Популярность ЗА ДЕНЬГИ НЕ ПОКУПАЕТСЯ. Поэтому у Зенита нет НИКАКИХ ШАНСОВ обогнать Спартак по популярности!
Ответить
Странник 09
1751638744
В Питере есть болельщики Спартака со стажем, а в Москве вряд ли есть болельщики ЗПРФ. Про регионы лучше помолчать. ЗПРФ никогда не будет популярнее Спартака
Ответить
Шустик
1751642233
Если они вносят какие-то резкие изменения на сайте - было бы неплохо предупредить заранее свою паству, а то виноватыми оказываются овцы - именно на них летят все баны, за то, что еще три дня назад было детским лепетом! Ну а уж если сайт станет совсем невыносим, то овцы могут и уйти на другие пастбища!
Ответить
Шустик
1751648363
Уважаемые Новые Модеры! Можете забанить всех сразу! Но одна просьба - не тяните! Я за Великий Зенит!!! Баньте меня на радость свинарнику, все равно я под рыл не прогнусь и подхрюкивать им не буду! Я всегда буду говорить правду!!!!!
Ответить
qawzsexdr
1751736106
И даже неизвестно, почему болельщики Спартака, только и "пасутся" в комментариях новостях о Зенитуе. А в новостях о их команде тишина
Ответить
Plyash
1751740316
В России нет ещё пока команды лучше Спартака!!!
Ответить
шахта Заполярная
1751801525
Диалог в книжном магазине. Дайте мне книгу зенит самый популярный клуп в России - мальчик, книги о фантастики на втором этаже
Ответить
Вальдемар Запашный
1751809847
Даже Александр Панов болеет за Спартак. Зенит надутый газом и бразильцами клуП. Любовь нельзя купить и битлы про это давно спели. Фантазии Медведева с ним и уйдут в мир иной.
Ответить
Главные новости
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Все новости
Все новости
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»
Вчера, 16:42
16
Фото«Рубин» подписал игрока сборной Гондураса
Вчера, 16:25
4
Юрист объяснил, почему РФС исключил «Торпедо» из РПЛ до решения суда по делу руководства клуба
Вчера, 16:17
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 