Мостовой оценил шансы «Зенита» обогнать «Спартак» по популярности

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сомневается, что «Зенит» когда-либо сможет превзойти красно-белых по популярности.

– Всегда «Спартак» был самым популярным в России, поэтому не знаю, из каких опросов делают выводы, что «Зенит» популярнее. Санкт-Петербург в три раза меньше Москвы, если не больше, в регионах «Спартак» всегда был самым популярным, так что, по мне, «Зенит» точно не самый популярный клуб.

Если взять одну Москву, то «Спартак» будет намного популярнее, а «Зенит» популярен только в Питере, и все. Ни разу не слышал, чтобы он был популярнее других команд в регионах.

– Что нужно сделать «Зениту», чтобы обогнать по популярности «Спартак»?

– Этого на нашем веку не произойдет, да и вряд ли вообще произойдет. Как это может произойти, если в Москве, условно, 20 миллионов человек живет, а в Питере – 5 миллионов. Тут даже математически ты не можешь популярнее быть. Тем более «Спартак» популярнее не последние 5–10 лет, а уже 100 лет, поэтому обогнать непросто будет.

Уже и так хорошо, что в Питере сейчас все за «Зенит» болеют, потому что в наше время там за «Спартак», «Динамо» и ЦСКА болели.