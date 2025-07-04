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  • Реакция Сметанина на ситуацию с Сергеевым: «Поэтому про «Зенит» и кричат — «позор российского футбола»

Реакция Сметанина на ситуацию с Сергеевым: «Поэтому про «Зенит» и кричат — «позор российского футбола»

4 июля, 11:59
67

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» затягивает переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский клуб.

«Прочитал в новостях, что из «Зенита» звонят Сергееву, чтобы уговорить его перейти не в «Динамо», а в «Спартак». Вот поэтому про «Зенит» и кричат – «позор российского футбола», – сказал Сметанин.

  • По данным «РБ Спорт», «Зенит» затягивает переход Сергеева в «Динамо», имея приоритетное право выкупа нападающего у «Крыльев Советов». Петербургский клуб имеет право в течение трeх дней повторить каждое предложение по форварду от других клубов, а в это время сделка становится на паузу.
  • Сообщалось, что высокопоставленные персоны из Санкт-Петербурга звонят Сергееву, убеждая игрока перейти в «Спартак», а не в «Динамо».
  • 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Динамо Сметанин Андрей Сергеев Иван
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Комментарии (67)
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Бомж Зины
1751625747
Вся расия гаварит, что позор это зенит
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СильныйМозг
1751625980
Прочитал что Жерсон, уже подписал договор с Аль-Наср. Вот поэтому в Зените и говорят, что болельщики спартака и динамо скудоумные неадыкваты, делают левые вливы, завидуют нам.
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Айболид
1751627141
Вот такие тупарезы , как "сметана" и орут . Прочитал он в новостях .... Иди почитай , что на заборе написано или в туалете на стене . Кстати про то , что кричат , "сметана" тоже поди в "новостях" прочитал . Его в свиносекту пора уже принять , почётным членом . Он им по всем "параметрам" подходит - такой же истеричный , безмозглый визгун .
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Интерес
1751627478
Не доказано.Тем более,что в тех же сообщениях есть второй "интересант".Может,тогда кричать надо "нефтегазовый комплекс-позор России"?
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BuenosArgentina
1751630058
кричите не кричите, Зенит был и будет лучшим клубом, Питер столицей футбола, а у вас всех будут дрожать коленки перед матчами на Газпром Арене, ваш отчаянный писк нас не трогает
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Павелий
1751631573
ЗПРФ!
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Artemka444
1751633750
Позор футбола это рфс и вся Москва
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FWSPM
1751637230
гаспрем уговариавает сергеева перейти в спартак? охотно верю P.S. Не российского а расистского!
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Zubo
1751644072
Какой тупой человек, Зенит позор потому-что кому-то звонит ?
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темирхан
1751719822
да ели бы он был нужен нам,его бы не отдали назад в Крылья! хороший игрок! не более! не Аршавин, Кержаков! и тем более не Халк.
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