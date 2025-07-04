Реакция Сметанина на ситуацию с Сергеевым: «Поэтому про «Зенит» и кричат — «позор российского футбола»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» затягивает переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский клуб.

«Прочитал в новостях, что из «Зенита» звонят Сергееву, чтобы уговорить его перейти не в «Динамо», а в «Спартак». Вот поэтому про «Зенит» и кричат – «позор российского футбола», – сказал Сметанин.