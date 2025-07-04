Реакция Сметанина на ситуацию с Сергеевым: «Поэтому про «Зенит» и кричат — «позор российского футбола»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» затягивает переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский клуб.
«Прочитал в новостях, что из «Зенита» звонят Сергееву, чтобы уговорить его перейти не в «Динамо», а в «Спартак». Вот поэтому про «Зенит» и кричат – «позор российского футбола», – сказал Сметанин.
- По данным «РБ Спорт», «Зенит» затягивает переход Сергеева в «Динамо», имея приоритетное право выкупа нападающего у «Крыльев Советов». Петербургский клуб имеет право в течение трeх дней повторить каждое предложение по форварду от других клубов, а в это время сделка становится на паузу.
- Сообщалось, что высокопоставленные персоны из Санкт-Петербурга звонят Сергееву, убеждая игрока перейти в «Спартак», а не в «Динамо».
- 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
Источник: Metaratings.ru