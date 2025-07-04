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  • «Пари НН» может вернуться на домашний стадион из Саранска только осенью

«Пари НН» может вернуться на домашний стадион из Саранска только осенью

4 июля, 10:30
1

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о сроках возвращения команды на домашнюю арену в Нижнем Новгороде.

«Сколько матчей пропустит команда? Тоже непонятно. Ждем информацию от домашней арены. Сейчас на ней запущен процесс ремонта, идет внешняя отделка, будет ремонт внутренних помещений, а также планируется починить крышу. После этого потребуется реновация газона, поскольку все будет лететь вниз.

Так что сроков от коллег мы пока не получили. Хочется верить, что это будет короткий срок. До зимы – точно нет. Думаю, осенью команда вернется на свой домашний стадион», – сказал Мелик-Гусейнов.

  • Сейчас на стадионе в Нижнем Новгороде проходит выставка «Росатома». 20 августа на арене запланирован концерт.
  • Предполагается, что в этот период «Пари НН» будет играть домашние матчи РПЛ в Саранске. Также нижегородцы рассматривают варианты с проведением игр в Москве и Казани.
  • Сезон в РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН
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Комментарии (1)
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Dim On
1751754835
Блин, хочется подсказать Давиду Гусейнову. Если планируете ремонт крыши, и элементы старой крыши куда то надо девать, то не обязательно их скидывать на газон, что-бы и газон потом его ремонтировать. Есть специальные трубы для строительного мусора, по которым можно скинуть мусор с крыши прямо в мусоровозы
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