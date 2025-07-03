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Мостовой одобрил наказание однофамильца из «Зенита»

3 июля, 23:32
5

Александр Мостовой отреагировал на вердикт комитета по этике РФС в отношении полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

  • Во время матча легенд «Зенита» Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
  • Он скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».
  • Зенитовца оштрафовали на 75 тысяч рублей.

«Штрафовать обязательно должны были. Ну а как иначе? Послезавтра кто-нибудь возьмет и еще что-то скажет, так ведь нельзя делать.

Одно дело, когда на поле переполняют эмоции, если с трибун спровоцируют, например. А тут абсолютно спокойная обстановка, и ты приходишь на трибуны, начинаешь что-то кричать.

При чем здесь другой клуб, его болельщики? Эта ситуация с кричалкой – это безумие какое-то.

Самое интересное, что он сам извинился через пару недель. Правильно сделал, но иначе и быть не могло.

Стоило ли увеличить штраф за такое деяние? Я не сторонник того, чтобы увеличивать штрафы. У нас и так они везде увеличиваются, одни запреты кругом, это не всегда хорошо», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Андрей Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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Прокс
1751605366
Все не устанут повторять******** Спартак******!!!!
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Вомбат
1751612597
Штраф 75 000 рублей выписан человеку, чья зарплата вместе с бонусами составляет примерно 200 000 евро в месяц. То есть 20 000 000 рублей. А человека, чья зарплата составляет 75 000 рублей в месяц, на его месте скорее всего посадили бы.
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Константин-Шапкин-google
1751616238
В такие моменты человек показывает себя изнутри. Свой ум и интеллект. Только и всего. Если он научился бегать рядом с мячом по полю и получать за это не маленькие деньги, это не говорит о том, что у него светлая голова, хоть и крашеная
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FROLL007
1751620312
Позор антинародным из болотных окресностей Тушино. Гыгыгы
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Александр-Балашов-google
1751661471
Когда в голове верёвочка которая уши держит, что ещё ожидать от человека?
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