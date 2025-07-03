Мостовой одобрил наказание однофамильца из «Зенита»

Александр Мостовой отреагировал на вердикт комитета по этике РФС в отношении полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

Во время матча легенд «Зенита» Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Он скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

Зенитовца оштрафовали на 75 тысяч рублей.

«Штрафовать обязательно должны были. Ну а как иначе? Послезавтра кто-нибудь возьмет и еще что-то скажет, так ведь нельзя делать.

Одно дело, когда на поле переполняют эмоции, если с трибун спровоцируют, например. А тут абсолютно спокойная обстановка, и ты приходишь на трибуны, начинаешь что-то кричать.

При чем здесь другой клуб, его болельщики? Эта ситуация с кричалкой – это безумие какое-то.

Самое интересное, что он сам извинился через пару недель. Правильно сделал, но иначе и быть не могло.

Стоило ли увеличить штраф за такое деяние? Я не сторонник того, чтобы увеличивать штрафы. У нас и так они везде увеличиваются, одни запреты кругом, это не всегда хорошо», – сказал Мостовой.