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  • «Матч ТВ» опубликовал промо к новому сезону РПЛ, не упомянув «Краснодар»: «Плевок в лицо клубу»

«Матч ТВ» опубликовал промо к новому сезону РПЛ, не упомянув «Краснодар»: «Плевок в лицо клубу»

3 июля, 11:56
11

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров обратил внимание, что в промо нового сезона РПЛ на «Матч ТВ» нет кадров «Краснодара».

  • «Краснодар» впервые выиграл РПЛ в минувшем сезоне.
  • Прервалась 6-летняя гегемония «Зенита».
  • Новый сезон стартует 18 июля.

«Если бы я не следил за футболом и посмотрел данный ролик, подумал бы, что ВЕЛИЙ И САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ В СТРАНЕ «Зенит» десять раз подряд выиграл РПЛ.

Данный ролик – плевок в лицо «Краснодару». На месте руководства клуба я бы отвечал симметрично и посмотрел бы, кто и через сколько прибежал бы с извинениями. И делать то особенно ничего не надо, просто можно игнорировать все ресурсы холдинга. Перемонтируют быстро, можете не сомневаться», – написал Алланазаров.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Краснодар
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Комментарии (11)
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Генриетта-Горшенина-yande
1751536323
Почему то всегда так например : про Зенит...Зенит крупно обыграл(3:0)....,а про Краснодар...волевая победа Краснодара (4:1)... причём все голы забили краснодарцы и даже пацаны молоденькиеСМЕШНО
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BRO_football
1751536989
Смешно. Зато про ЦСКА не забыли, который в последний раз брал РПЛ в 2016-м и Спартак в 2017-м. А про Краснодар забыли. Видимо, руководство Матч ТВ очень задело чемпионство Краснодара, они пытаются выразить свою злость таким вот неочевидным способом.
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subbotaspartak
1751537692
Обещали сюрпризы с первого тура, началось раньше.
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Цугундeр
1751537819
Максимке не хватило, что показали его любимый никчемушный спартак. Решил докопаться по крупному. Провокация чистой розовой воды.
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Интерес
1751539110
Глупец! Отсутствие упоминания от "Матч ТВ"-это уже давно признание заслуг не упомянутого!Орден на грудь от скандального сообщества.
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kommy
1751540681
Не понял претензию данного персонажа, на последних кадрах в видео показано как Краснодар поднимает кубок РПЛ.
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fakeid
1751544309
в конце ролика сперцян с кубком. алконазаров перебрал палёной косорыловки, раз не увидел.
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Иван Петров 1986
1751545623
Это тв принадлежит блохастым. Оно не может по другому себя вести.
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andrei-sarap-yandex
1751551912
про судей забыли которые тащили КРАСНОДАР к чемпионству во главе с ЛЕВНИКОВым.....
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Кузьмич на трибуне
1751563251
8-6 сек до конца ролика Сперцян с кубком Чемпионов россии. Смотрите внимательнее , когда пишете разгромную тему. Теперь вам господа авторы этой статейки нужно извиниться перед теми кто монтировал промо-ролик.
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