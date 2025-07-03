«Матч ТВ» опубликовал промо к новому сезону РПЛ, не упомянув «Краснодар»: «Плевок в лицо клубу»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров обратил внимание, что в промо нового сезона РПЛ на «Матч ТВ» нет кадров «Краснодара».

«Краснодар» впервые выиграл РПЛ в минувшем сезоне.

Прервалась 6-летняя гегемония «Зенита».

Новый сезон стартует 18 июля.

«Если бы я не следил за футболом и посмотрел данный ролик, подумал бы, что ВЕЛИЙ И САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ В СТРАНЕ «Зенит» десять раз подряд выиграл РПЛ.

Данный ролик – плевок в лицо «Краснодару». На месте руководства клуба я бы отвечал симметрично и посмотрел бы, кто и через сколько прибежал бы с извинениями. И делать то особенно ничего не надо, просто можно игнорировать все ресурсы холдинга. Перемонтируют быстро, можете не сомневаться», – написал Алланазаров.