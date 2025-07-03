Бубнов отказался встречаться с Галицким из-за его секретарши

Александр Бубнов не полетел в «Краснодар», несмотря на приглашение от Сергея Галицкого. По словам Бубнова, причиной стало поведение секретарши клуба. Галицкий приглашал его для обсуждения возможных трансферов.

«Секретарша, когда я позвонил, она сказала: «А кто вы такой?». Я сказал: «Всe я больше не полечу», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов отметил, что Сергей Галицкий давно приглашал его и хотел поговорить. Нобель Арустамян также посоветовал не «разбрасываться секретаршами». Бубнов предположил, что секретаршу могли уволить после инцидента.