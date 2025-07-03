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  • Бубнов отказался встречаться с Галицким из-за его секретарши

Бубнов отказался встречаться с Галицким из-за его секретарши

3 июля, 10:59
18

Александр Бубнов не полетел в «Краснодар», несмотря на приглашение от Сергея Галицкого. По словам Бубнова, причиной стало поведение секретарши клуба. Галицкий приглашал его для обсуждения возможных трансферов.

«Секретарша, когда я позвонил, она сказала: «А кто вы такой?». Я сказал: «Всe я больше не полечу», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов отметил, что Сергей Галицкий давно приглашал его и хотел поговорить. Нобель Арустамян также посоветовал не «разбрасываться секретаршами». Бубнов предположил, что секретаршу могли уволить после инцидента.

  • Бубнов ранее играл за «Спартак», «Динамо».
  • «Краснодар» впервые в истории выиграл РПЛ.
  • Галицкий основал клуб в 2008 году.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Бубнов Александр Галицкий Сергей
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Комментарии (18)
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Taps
1751537485
Мания величия ? Что за парень ?
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Mirak92
1751540221
Бубнов быдло какое то стало. Мерзкий
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Cleaner
1751542637
А кто ты такой, Александр Бубнов? Бывший футболер, возомнивший себя СУПЕРЗВЕЗДОЙ, которую все обязаны узнавать на улице. Да НИКТО ТЫ сейчас, Саша Бубнов, НИКТО!!!...(((
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Niklas80
1751548393
Обидчивый какой.
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andrei-sarap-yandex
1751552297
а судьи во главе с ЛЕВНИКОВЫМ КОТОРЫЕ ПОДАРИЛИ ЧЕМПИОНСТВО КРАСНОДАРУ ПРИГЛАСИЛИ ?????????????????????????????? ИЛИ ТОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ КАК АГАЛАРОВУ за незабитый пенальти...КАРАВАЕВ в прошлом году получил деньги за голевой пас КРАСНОДАРУ....ПОЗОР КРАСНОДАРУ сейчас так принято обзывать чемпионов в РОССИИ......ДОЛОЙ ЛИМИТ
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фанат джигурды
1751555213
***** не знают, кто такие: Сергей Приходько, Владимир Кулик, Денис Зубко, Угаров, Гаевой... Так и в Краснодаре молодая секретарша не обязана знать футболистов чужого клуба 50-летней давности.
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фанат джигурды
1751555723
А звёздочки за что? Это же, якобы, самый популярный клуб!
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Кузьмич на трибуне
1751563607
Ой держите Бубнова все и сразу. Бедолага обиделся. Мог бы для начала представится, и сообщить, что получил приглашение от С.Н.Галицкого.
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Qachkai
1751630513
Обидчивая ливерная колбаса!))
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ДениМ
1751797055
Бубен, гордыня грех, помни об этом всегда.
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