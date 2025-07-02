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«Факел» после вылета из РПЛ увеличил зарплаты игрокам

2 июля, 20:01
8

В «Факеле» улучшились финансовые условия для игроков после вылета в Первую лигу.

Об этом сообщил агент, юрист Антон Смирнов.

«Кто объяснит мне, почему сейчас при том же бюджете, что в прошлом сезоне, у «Факела» такие зарплаты, каких не делали в РПЛ (2 миллиона рублей в месяц, 1,7 миллиона, 1,5 миллиона)?

Кто объяснит мне, чем занимаются в Воронеже суперуправленцы Асхабадзе и Котов, и почему основная масса игроков идeт в клуб от агента Клюева?

Кто объяснит мне провалы селекции прошлого года и главное – кто за них ответит?

Кто объяснит мне качество нового стадиона, который, как говорят, сделан из говна и палок (я этого не утверждаю, но так мне говорят)?

Кто объяснит мне, за счeт чего губернатор Гусев держит Асхабадзе и кто именно является его покровителем?» – написал Смирнов.

  • «Факел» в минувшем сезоне РПЛ финишировал последним.
  • Воронежцы уже подписали несколько игроков с опытом Первой лиги для участия в турнире.
  • Сезон стартует в середине июля.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Первая лига Факел
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Комментарии (8)
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Айболид
1751476771
Во как на дискве Вендела приподнялись . лукойл башляет - факел исполняет .
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bset
1751477842
Пора убрать из нашего футбола бюджетные деньги и пусть на свои и спонсорские что хотят делают
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ZAITZEFF2011
1751482954
Факел поблагодарил игроков за успешно проведенный сезон.
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Vratarь
1751482964
Иди проспись, агент. Как журналюга - ходит вопросы выдумывает. "Кто объяснит"? Да никто; сам выдумал из говна и палок - сам отвечай.
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