«Факел» после вылета из РПЛ увеличил зарплаты игрокам

В «Факеле» улучшились финансовые условия для игроков после вылета в Первую лигу.

Об этом сообщил агент, юрист Антон Смирнов.

«Кто объяснит мне, почему сейчас при том же бюджете, что в прошлом сезоне, у «Факела» такие зарплаты, каких не делали в РПЛ (2 миллиона рублей в месяц, 1,7 миллиона, 1,5 миллиона)?

Кто объяснит мне, чем занимаются в Воронеже суперуправленцы Асхабадзе и Котов, и почему основная масса игроков идeт в клуб от агента Клюева?

Кто объяснит мне провалы селекции прошлого года и главное – кто за них ответит?

Кто объяснит мне качество нового стадиона, который, как говорят, сделан из говна и палок (я этого не утверждаю, но так мне говорят)?

Кто объяснит мне, за счeт чего губернатор Гусев держит Асхабадзе и кто именно является его покровителем?» – написал Смирнов.