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Экс-директор «Спартака» описал Заболотного двумя словами

Сегодня, 18:07

Московский «Спартак» 1 июля официально объявил о заключении соглашения с 34-летним нападающим Антоном Заболотным. Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал этот переход.

Заварзин отметил, что подписание Заболотного логично, если тренер Станкович видит его в команде. Он также добавил, что у «Спартака» нет особо ярких нападающих, а клуб, видимо, изменил политику, отказавшись от покупок за десятки миллионов и выбирая игроков, проявивших себя в РПЛ. По его мнению, Заболотный может помочь «Спартаку» в свои 34 года, особенно как «столб» в команде, учитывая средний рост других футболистов.

«Заболотному же нужно где-то поиграть. Раз Станкович так считает и видит его в команде, вот и подписали. В «Спартаке» нет особых ярких нападающих. Всe зависит от цены вопроса. Всe-таки ему уже не 17 лет. Я думаю, что один сезон он может поиграть. У руководства сейчас другая политика, видимо. Они решили не покупать футболистов за десятки миллионов, а брать тех игроков, которые уже проявили себя на уровне чемпионата России. Вот и остановились на Заболотном. Лиги чемпионов у «Спартака» нет. Он отыграет спокойно сезон на своей позиции. В свои 34 года он может помочь «Спартаку».

Повторюсь, если его подписали, то у тренера есть картинка, что кто-то будет его обеспечивать мячами. Кто-то будет играть под него. В «Спартаке» в основном малыши играют: 165 или 170 см – средний рост команды, наверное. У них 175 см – это уже высокие футболисты (смеeтся). Кто-то должен быть столбом. Я думаю, что это поспособствовало трансферу. Я считаю, что в качестве игрока он не самый худший вариант. Даже когда он выходил на замену в ЦСКА, он не выпадал из игры и не портил картину. Достаточно весомый середняк. Параллели с тем же Соболевым я бы не проводил. Хотя они похожи по габаритам. Тут больше важен вопрос характера человека. От Соболева избавились не по футбольным параметрам, а как раз из-за его характера», – сказал Заварзин.

В сезоне-2024/25 нападающий играл за «Химки». В том сезоне РПЛ он провeл 29 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

  • Заварзин считает, что у «Спартака» нет особых ярких нападающих.
  • «Спартак» выбрал его в рамках новой политики клуба, предпочитая игроков, проявивших себя в чемпионате России, нежели покупки за десятки миллионов.
  • Заварзин сравнил его с Соболевым по габаритам, но отметил, что Соболева отпустили из-за характера, а не по футбольным причинам.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
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