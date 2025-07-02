Экс-гендиректор «Спартака» прокомментировал подписание Заболотного: «Все с земли поднимаем»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о работе селекционеров клуба после подписания красно-белыми контракта с 34-летним нападающим Антоном Заболотным.

– У них просто нет выхода. Им срочно нужно брать высокого футболиста, а их же не много, в общем и целом. Достаточно опытный, забивает, активный, держит мяч – ну, нормально.

– Нет ощущения, что Заболотный не попадает в нынешнюю схему команды?

– В нынешнюю схему команды не попадают многие. Я не вижу там никакой схемы. Индивидуальная игра идeт – и всe. Навес – индивидуально, сброс – сбрасывать некому, опять индивидуально обыграли, попали в ногу Угальде – он забил. Попали ближе куда-то – он развернулся, обработал, забил. Всe индивидуально. Я никаких схем вообще не вижу.

Ещe когда ходили слухи – Заболотный, не Заболотный – я говорил, что это беготня просто. Это не работа селекционной службы, это не работа спортивного директора – это беготня. Ни о чeм. Всe в последнюю очередь, всe последнее, то, что есть, всe с земли поднимаем. Тащим какую-то фигню за 20 миллионов, а потом ищем русских.

Много же вариантов было, миллион, ещe до конца чемпионата. Но работать же надо, надо следить, надо думать на опережение, работать. Они что, думают, они одни, что ли, на рынке? Или деньги у них у одних? «Динамо», «Локомотив» – все работают, все брали игроков, а они сидели, смотрели. Станкович звонил, Комличенко... Вообще не пойму, как они работают?