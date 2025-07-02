Стала известна позиция «Зенита» по Сергееву

«Зенит» этим летом не рассматривал возможность возвращения нападающего Ивана Сергеева. Сейчас у клуба другие приоритеты в плане усиления состава.

В прошлом году футболист перешел из петербургской команды в «Крылья Советов». Сейчас Сергеев близок к трансферу в «Динамо», также нападающим интересовался «Спартак», но форвард выбрал бело-голубых.