Стала известна позиция «Зенита» по Сергееву

«Зенит» этим летом не рассматривал возможность возвращения нападающего Ивана Сергеева. Сейчас у клуба другие приоритеты в плане усиления состава.
В прошлом году футболист перешел из петербургской команды в «Крылья Советов». Сейчас Сергеев близок к трансферу в «Динамо», также нападающим интересовался «Спартак», но форвард выбрал бело-голубых.
- 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
- Он играл за петербуржцев в 2022–2024 годах.
Источник: «Спорт-Экспресс»